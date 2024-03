Mor l'excursionista atrapat per una allau a Queralbs

Ha mort l'excursionista que aquest diumenge va quedar en estat crític en va quedar colgat per la neu en ser sorprès per una allau aquest diumenge a Queralbs.

Un grup d'excursionistes va trobar el jove a la zona del camí dels Enginyers, el camí que uneix el refugi de Coma de Vaca amb Núria. En trobar-se amb el noi colgat i que no responia, van alertar el 112. Els rescatadors Bombers van poder accedir fins a la víctima, el van desenterrar, però la víctima es troba en estat de congelació, no responia a estímuls.

Fins i tot li van haver de fer iniciat les maniobres de reanimació. Finalment, un cop va poder pujar a la zona un altre helicòpter amb més efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especial) i personal del SEM el van atendre. Van extreure la víctima de la zona amb gruatge fins a l'helicòpter del SEM que es trobava al pàrquing de Queralbs. Un cop motoritzat, el van traslladar i evacuar crític a l'hospital de Bellvitge on ja el mateix diumenge, no va aconseguir superar les ferides.

La víctima mortal tenia 28 anys i formava part del Club d'Esports de Muntanya Cerdanyola. El jove anava a fer el Balandrau quan va patir el terrible accident de muntanya.

Aquest matí, des d'aquest club han fet una publicació a Facebook explicant que havia mort atrapat per una allau. Joan G. era el tresorer d'aquesta entitat. En el text l'entitat mostra el seu "sentit condol i molt escalf per a la seva família i amics més propers".

Descarten més atrapats

Els Bombers aquest diumenge també van seguir sobre el terreny més estona perquè van voler descartar altres possibles atrapats a la neu en aquest punt del Pirineu gironí. Per això van portar fins a la zona de l’allau dos binomis del Grup Caní de Recerca (GRCR) que van buscar per la zona i van descartar més víctimes, com van informar els Bombers.

Els Mossos d’Esquadra també hi van desplaçar efectius de la Unitat de Muntanya que van donar suport a les tasques de recerca.