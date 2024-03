La població de les comarques gironines és la més reticent a la vacuna de la grip

Un cop finalitzat l’hivern, la campanya de vacunació de la grip no ha assolit l’èxit que s’esperava. Tot i la crida del Departament de Salut per augmentar la cobertura en la població diana, la realitat és que la iniciativa ha finalitzat amb xifres inferiors a les dels últims anys.

En el global de Catalunya, el percentatge no ha arribat al 50% de la població indicada, és a dir a persones de més de seixanta anys, col·lectius de risc de totes edats i la novetat d’aquesta temporada, la població de sis mesos fins als cinc anys. En total, s’ha arribat al 38,72% de la població per indicació. Si es desglossa per col·lectius, només s’ha arribat al 26,3% de nens de sis mesos a cinc anys; el 18% de persones amb factors de risc de sis mesos a 59 anys i el 48,98% de la població de més de seixanta anys.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, les xifres encara són més baixes ja que se situen per sota la mitjana catalana. De fet, si ens referim al percentatge global, a Girona és on hi ha hagut menys èxit de vacunació, amb un 34,37%. Si es desglossa per col·lectius, s’ha arribat al 22,58% de nens de sis mesos a cinc anys; el 16,06% de persones amb factors de risc de sis mesos a 59 anys i el 43,73% de la població de més de seixanta anys.

A finals de setembre de l’any passat va començar la campanya de vacunació de la grip que, com és habitual en els últims anys, també es va compaginar amb la de la covid-19. Aquesta doble vacunació es va adreçar a les persones de 60 anys i més, les persones amb condicions de risc (entre elles els problemes de salut crònics i l’obesitat), les dones embarassades, les persones amb immunosupressió, o els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics.

Com a principals novetats, també es va incloure la recomanació de vacunació antigripal per al col·lectiu de persones fumadores i els infants.

Seguint els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Salut es plantejava assolir o superar cobertures de vacunació del 75% en persones de 60 anys o més i en el personal sanitari i sociosanitari, i superar el 60% de cobertura en dones embarassades i en persones amb condicions de risc.

La realitat és que les dades han quedat bastant allunyades d’aquests percentatges. I no només això, sinó que la cobertura d’aquesta temporada és la més baixa dels últims quatre anys. En el cas de les comarques gironines, l’any passat va ser del 39,02%; fa dos anys del 40,02% i, en fa tres, del 42,04%. Per tant, en quatre anys ha baixat vuit punts. Cal tenir present que el 2020 va coincidir amb la pandèmia, quan la població estava més conscienciada dels perills del contagi de virus respiratoris i, a mesura que la covid-19 es va anar estabilitzant amb el pas dels anys, la població també es va anar relaxant en la prevenció de la grip.

En el cas de Catalunya, la davallada és similar tot i que amb xifres més altes. L’any passat va ser del 43,31%; fa dos anys del 45,53% i, en fa tres, del 46,02%. El descens més pronunciat s’ha produït aquesta temporada respecte a l’anterior.

Salut admet el poc èxit

A mitjan gener, la secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, va admetre que la vacunació contra la grip i la covid-19 no havia assolit l’èxit previst, tot i la crida que es va fer després del fort pic que va disparar els casos pels volts de Nadal.

Alguns dels motius d’aquesta reticència, segons va exposar en una entrevista a Onda Cero, podrien ser que hi ha hagut una tardor «extraordinàriament calorosa» i que la gent ja s’ha vacunat en diverses ocasions durant la pandèmia.

