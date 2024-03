Els radars gironins han interposat 144.529 multes durant el 2023

Els radars gironins van interposar 144.529 multes durant el 2023. Això significa que de mitjana cada dia es van caçar 395 vehicles superant la velocitat màxima permesa o la mitjana, en el cas dels radars de tram.

Arran d'aquestes sancions que comptabilitzen els cinemòmetres instal·lats a les vies interurbanes gironines, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha recaptat 4,3 milions d'euros. Aquestes dades facilitades per l'ens de la Generalitat tenen en compte tant els radars fixos com de tram.

Durant tot l'any passat a tot Catalunya, es van aixecar 949.342 sancions per excés de velocitat arran d'aquest tipus de radars i això va repercutir amb 27.532.580 euros a la Generalitat.

Dos gironins en el top 10

Pel que fa als aparells que més multen s'ha de destacar que el top 10 n'hi ha dos de gironins. Ambdós ja són històricament dels radars que cacen més conductors i estan situats a l'autovia C-31. El que està instal·lat al quilòmetre 312 a Platja d'Aro i que es troba quan se circula en direcció Palamós va arribar a recaptar més de dos milions d'euros l'any passat, ja que Trànsit hi va gestionar un total de 66.047 multes. S'ha de dir que malgrat ser un dels aparells que més coneix la gent d'aquesta autovia, va arribar a enxampar més conductors que l'any anterior, hi va haver un 13,46% d'increment de sancions respecte al 2022. En canvi, l'import pagat pels infractors va caure un 19,27% respecte a l'any anterior. El 2022 va arribar a ser el radar més recaptador de Catalunya.

Les dades de Trànsit, que va avançar la CCMA, mostren que el vuitè radar en nombre de multes a Catalunya durant 2023 va ser el de Calonge, ubicat també a la C-31, concretament al quilòmetre 319 en sentit Palamós. Aquest en va interposar 23.037 i això va suposar una recaptació de 662.900 euros. Aquest aparell fix va passar de la cinquena a la vuitena posició en un any tot i que el 2022 va caçar 23.082 infraccions per un import de 943.173 euros.

A les comarques gironines hi ha poc més d'una trentena de radars fixos i de tram. Els que més sancionen són els fixos. Una mostra d'això són els de la C-31 a Platja d'Aro i Calonge. Aquests venen seguits ja de molt lluny pels tres radars de l'A-26, un a Sant Joan les Fonts, al quilòmetre 82,6 en sentit Girona, que va suposar 7.324 multes i un import pagat pels infractors de 248.820 euros. Mentre que l'altre cinemòmetre, ubicat a Sant Jaume de Llierca -quilòmetre 74,6 en direcció Besalú, va interposar 5.342 sancions (171.465 euros). Finalment, el d'Argelaguer -ubicat al quilòmetre 69 en sentit Olot- també va caçar molts conductors circulant a altes velocitats. Aquest va suposar fins a 5,273 sancions amb un total de 171.465 euros recaptats.

En el Top 10 dels radars més sancionadors de Girona hi ha també un radar de tram. Es tracta del que hi ha a la variant de Girona (N-II) i que calcula la velocitat mitjana dels vehicles que van en direcció França. Durant el 2023 va suposar 3.198 sancions i una recaptació de 89.555 euros.

Vandalitzats o inactius

Cal destacar que a la taula hi ha un de radar amb zero multes interposades durant el 2023, és el que de tram entre Agullana i Campany de l'N-II. Això és així perquè no hauria estat del tot operatiu en aquest període. D'altra banda, cal recordar que hi ha radars inutilitzats o que no funcionen com el de la C-66 a Cornellà del Terri que els CDR van vandalitzar o el de tram de la C-65 a entre Cassà i Llagostera.

