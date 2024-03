Alternativa Verda es desmarca de l'acord amb Puigdemont

El partit polític Els Verds-Alternativa Verda s'ha desmarcat de l'anomenat "Acord del Vernet", en què vuit formacions, inclosa Junts per Catalunya, es comprometien a "acompanyar" Carles Puigdemont en el seu "camí a la restitució" com a president. Malgrat que es va anunciar la seva signatura a l'acord, el partit ha emès un comunicat en què neguen que ells hagin signat el document, i asseguren que la persona que ho va fer, Dolors Borau, "no forma part" de l'organització ni té "cap currículum d'activitat ecologista". Junts + Puigdemont per Catalunya, en canvi, manté que l'acord va comptar amb la signatura d'Els Verds-Alternativa Verda i atribueix el comunicat a discrepàncies internes.

Junts va anunciar dimarts que havia tancat un acord de coalició amb set formacions per a les eleccions del 12-M per tal de formar un "Govern fort" i que "no surti rendit de casa". Després de la negativa d'ERC, Junts + Puigdemont va anunciar que concorreria als comicis amb Joventut Republicana, Els Verds-Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la repúlica, Estat Català, Moviment d'Esquerres de Catalunya (Mescat) i Demòcrates.

Ahir, però, Els Verds-Alternativa Verda va negar que el seu partit hagi signat l'acord. "Ens sorprèn que s'utilitzi el nom d'Alternativa Verda perquè nosaltres no hem firmat cap acord amb Puigdemont ni hi ha hagut cap negociació", explica el seu portaveu i un dels seus co-fundadors, Santiago Vilanova. El representant del partit assenyala que la persona que va signar l'acord, Dolors Borau, no forma part de la seva organització ni ha estat autoritzada per fer-ho. "Nosaltres no hem signat res, i Borau no està vinculada al partit ni mai ho ha estat. No sabem qui l'ha pogut autoritzar a parlar en nom d'Els Verds-Alternativa Verda", va indicar.

Per part de Junts, però, mantenen que l'acord es va materialitzar i asseguren que és "un tema intern" d'Alternativa Verda, cosa que aquests neguen. "No tenim cap problema intern, només volem saber qui ha signat en nom nostre", manté Vilanova.

Suport anterior

Anteriorment, Alternativa Verda sí que havia donat suport a Puigdemont. Van anar a les llistes de Junts per al 21-D del 2017 i per a les eleccions al Parlament Europeu de 2019, però segons explica Vilanova, es van desvincular de la coalició el 2020 perquè no s'havia portat a terme un programa ecologista, tal com havien pactat.