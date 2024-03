Dispositiu de Setmana Santa: Trànsit incorpora per primera vegada carrils addicionals de sortida a l'AP-7, un de Montornès a Sils

El Servei Català de Trànsit(SCT) incorporarà per primera vegada carrils addicionals de sortida de l'AP-7 per afavorir la circulació en l'operatiu especial de Setmana Santa. Un d'aquests serà a terres gironines i abraçarà el tram de Montornès del Vallès i Sils. Són 53 quilòmetres per on circularan els vehicles que volen anar cap a Girona i la Costa Brava. L'altre, en canvi, serà de 43 quilòmetres i se situarà entre Martorell i Banyeres del Penedès. En aquest segon tram també es muntarà carril addicional de sortida el divendres 29.

Els carrils s'habilitaran aquest dijous, dia en què es preveu el nombre més gran de desplaçaments. En aquests trams on hi haurà carrils addicionals la velocitat màxima estarà limitada a 100 km/h en ambdós sentits i per als camions, que hauran de circular per la dreta, el límit serà de 80 km/h.

La Setmana Santa és la primera gran operació especial de l’any i Trànsit preveu un volum de trànsit molt elevat. Aquest any es produeix en ple canvi d’estació d’hivern a primavera i això farà que la mobilitat es distribueixi entre les vies de muntanya gironines com la C-17, al voltant de les estacions d’esquí i les de la Costa Brava com la C-35, C-65, GI-600.

A més, aquesta operació especial es tornarà a caracteritzar per la concentració de desplaçaments per l’AP-7, un fet que s’experimenta des de fa dos anys, després de l’alliberament de peatges. L'autopista juntament amb les vies de muntanya i platja són les que es preveuen que tinguin més moviment.

L'operació sortida es preveu entre 7 del matí d'aquest dijous i les tres de la tarda de Divendres Sant, dia 29, en què es preveu que sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona un total de 575.000 vehicles. Aquests, es distribuiran en 395.000 durant el dijous i 180.000 al llarg del matí de divendres.

Mentre que en l’operació retorn, que tindrà lloc des de les 12 del diumenge 31 de març fins a les dotze de Dilluns de Pasqua, dia 1 d’abril s’estima que retornaran a Barcelona i a la seva àrea metropolitana uns 590.000 vehicles.

Precaució al volant

El director de l’SCT, Ramon Lamiel durant la roda de premsa ha recordat que “en el que portem d’any hi ha hagut 28 víctimes mortals per accident de trànsit a les carreteres catalanes, el que suposa una reducció del 22,2% respecte al 2019 i del 12,2% respecte al 2023”. Lamiel també ha explicat que hi ha hagut una dispersió de la sinistralitat pel que fa a les vies i que el 60% dels accidents s’han produït a la tarda i el 47% en divendres i dissabte. Per això ha fet una crida a la “precaució en qualsevol de les vies on es realitzin desplaçaments i especialment les tardes de tots aquests dies de Pasqua”.

Els Mossos d'Esquadra de la seva banda desplegaran 1.540 controls amb la participació de 1.719 efectius de trànsit. El cap de la comissaria general de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra, el comissari Carles Anfruns, de la seva banda ha remarcat que amb els controls "garantiran tot el possible la seguretat viària a les carreretes, però hem de fer arribar el missatge als conductors i conductores que el més important és extremar la prudència en tots els desplaçaments, no abaixar la guàrdia, evitar distraccions i que tothom torni a casa”.

Des de l’SCT es recomana informar-se de l’estat del trànsit i programar amb antelació tant la sortida com el retorn, així com intentar evitar les hores punta. Habilitaran, de forma preventiva, més de 480 km de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit, informa l'ens en un comunicat.