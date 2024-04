El govern espanyol promet una resposta "el més aviat possible" als danys del temporal de mar a Girona

El govern espanyol ha assegurat que analitza els efectes del temporal de mar al litoral de Girona i ha promès als ajuntaments una resposta "el més aviat possible". "Estem elaborant un anàlisi complet dels efectes del temporal per poder pal·liar els danys a les platges, dins les nostres competències", ha afirmat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, en un missatge a X. "I també estem en contacte permanent amb els ajuntaments afectats per donar una resposta com més aviat millor, però fa falta avaluar el possible retorn de sorra donat el component sud del temporal", ha continuat Prieto, que demà dimarts ha convocat una reunió de tots els subdelegats i els responsables de Costes per abordar la situació.

Un tram del passeig de Calonge i Sant Antoni. / Ariadna Reche / ACN

L'Ajuntament de Calonge, al Baix Empordà, ha parlat d'una situació "límit" i ha reclamat que es desencalli el projecte per construir nous espigons. El municipi baixempordanès ha estat un dels més perjudicats pel temporal de llebeig amb part del passeig marítim de Sant Antoni de Calonge destrossat per les onades i cinc palmeres de grans dimensions a l'aigua.

"La situació és perillosa"

En declaracions a RAC1, l'alcalde del municipi, Jordi Soler va assegurar que el que més li preocupa són els edificis del front marítim de Sant Antoni, ja ara estan molt exposats als efectes del temporal. "La situació és perilosa", va afirmar.

"L'estat de les platges deplorable. No tenim sorra a la zona de Torre Valentina, des de la punta del Racó fins a la zona de socorrisme; la zona d'es Monestrí, la més propera a Palamós també presenta molts danys estructurals a la zona de l'escullera; el passeig de Sant Antoni està tallat completament i les terrasses de la part central estan plenes de terra i pedres que el mar va llançar. Ho estem netejant però estem molt preocupats", va afegir Soler.