Ripoll habilita un solar per portar-hi vehicles abandonats o immobilitzats

Els vehicles abandonats o immobilitzats que hi ha en aparcaments públics de Ripoll, seran traslladats durant les pròximes setmanes a un solar industrial d’ús municipal que hi ha a la zona de Can Guetes. Fa dies que operaris de l’Ajuntament estan treballant per habilitar l’espai, desbrossant-lo i netejant-lo per tal que pugui encabir trenta vehicles, tot i que si fos necessari es podria ampliar amb més places. El solar és el mateix on l’anterior equip de govern va ubicar-hi els antics contenidors d’escombraries quan van substituir-se pels actuals, dels quals encara en queden, tot i que fa uns anys van ser posats en venda.

El solar quan era ple de contenidors / Jordi Remolins

La problemàtica de vehicles abandonats que actualment ocupen places d’estacionament públiques s’ha enquistat amb el pas del temps. A l’aparcament d’Ordina hi ha una desena de vehicles que han estat immobilitzats policialment i que hi porten anys aprofitant la proximitat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, sense que se’n desencalli la situació. Una camioneta que ara fa quatre anys va ser interceptada a Dòrria transportant trenta quilos de marihuana, hi continua ocupant dues places de vehicles normals. La intenció de l’Ajuntament és obtenir permís del jutjat per traslladar-los cap al solar de Can Guetes, i alliberar-ne l’espai per vehicles que realment el necessiten. En l’anterior mandat el regidor de l’àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, ja va suggerir sense aconseguir-ho, que els vehicles immobilitzats se situessin a la franja de seguretat entre l’aparcament i el recinte policial.

Durant la setmana passada la Policia Local de Ripoll va precintar catorze vehicles més que hi havia al municipi, i que segons l’Ajuntament acumulaven entre tots una xifra superior als 20.000 euros en multes impagades. Aquests vehicles no s’han retirat del lloc on han estat localitzats, però han de pagar les sancions que tenen acumulades.