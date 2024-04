L’ús de la línia de trens entre Girona i Barcelona creix un 55% en un any

La connexió ferroviària entre Girona i Barcelona continua essent la ruta de mitja distància que té un major volum de viatgers de tot l’Estat, segons el darrer informe de l’Observatori del Ferrocarril, publicat el desembre de 2023 analitzant les dades de l’any anterior. Segons aquest document, la línia va comptar durant el 2022 amb 1.684.077 viatgers, el que suposa un increment de gairebé el 55% respecte l’any anterior. En segon lloc es troba la connexió entre Madrid i Toledo, i en tercera posició hi ha Madrid-Valladolid. El llistat també inclou, en novena posició, Barcelona-Figueres.

Les dades evidencien, doncs, una recuperació del nombre de viatgers després de la caiguda en picat durant la pandèmia (els anys 2020 i 2021), que van suposar una reducció important de trens i passatgers que ha trigat molt a revertir-se, especialment en el cas dels combois. De fet, actualment la línia d’alta velocitat compta amb el 98% de les places que oferia abans de la pandèmia. Però malgrat aquesta recuperació, les xifres continuen estan per sota de les que hi havia abans que la covid-19 fes acte de presència: els anys 2018 i 2019, per exemple, es van superar els dos milions de viatgers.

D’aquests gairebé 1,7 milions de viatgers, pràcticament la meitat (863.272) van utilitzar els serveis convencionals de mitja distància. Això suposa un creixement del 32,83% respecte el 2021 (uns 220.000 passatgers més), però en canvi suposa una davallada de prop del 18% respecte el volum de viatgers que hi havia el 2013. Aquell any és el que va entrar en funcionament l’alta velocitat, de manera que, de forma progressiva, molts usuaris de la mitja distància s’han anat passant a l’alta velocitat. De fet, hi va haver anys, com el 2018 i el 2019, en què l’ús de la mitja distància d’alta velocitat (els coneguts com a Avant) va superar l’ús de la convencional.

Durant el 2022, tanmateix, el volum de passatgers dels Avant va ser de 744.022 persones, és a dir, per sota de la mitja distància convencional. Probablement no es tracti d’un canvi en les preferències dels usuaris, sinó que és una qüestió més aviat relacionada amb l’oferta de Renfe, ja que durant aquella època els usuaris es van queixar en reiterades ocasions de l’escassetat de places i de la lenta recuperació de l’oferta, cosa que Renfe sempre va atribuir a la «frenada» en les formacions dels nous maquinistes durant la pandèmia i la lenta recuperació de la demanda. En termes percentuals, durant el 2022 l’ús dels Avant va augmentar un 78%, circumstància atribuïble a la progressiva recuperació de l’oferta de seients.

Menys ús de la llarga distància

Les dades evidencien, doncs, que la mitja distància -tant la tradicional com la d’alta velocitat- és el servei «estrella» de la línia, ja que els trens de llarga distància tenen una ocupació molt menors. Un total de 73.361 persones van utilitzar els trens de llarga distància d’alta velocitat, el que suposa triplicar les dades de l’any anterior. En aquest cas, l’augment també es pot atribuir a l’increment de l’oferta i al fet que, davant la falta de places d’Avant, alguns usuaris poguessin acabar utilitzant l’alta velocitat de llarga distància, malgrat que els bitllets són més cars. Finalment, només hi va haver 3.422 persones que van utilitzar els trens de llarga distància convencional.

Barcelona-Figueres també es troba entre les línies més utilitzades de tot l’Estat Pel que fa a la línia entre Barcelona i Figueres, també es troba entre les deu més utilitzades de l’Estat, tot i que en aquest cas se situa en la novena posició. Durant el 2022 la van fer servir 591.707 persones, el que suposa un increment del 60,4% respecte l’any anterior atribuïble, també, a la recuperació de places després de la pandèmia per part de Renfe. A diferència del que passa amb la línia de Girona, la connexió preferida per arribar a la capital altempordanesa és la mitja distància d’alta velocitat, és a dir, els Avant, que durant el 2022 van utilitzar 271.580 passatgers, el que va representar un augment del 63% respecte l’any anterior. Tot i ocupar la primera posició, molt a prop hi ha la mitja distància convencional, que van utilitzar 260.348 persones durant l’any analitzat, gairebé un 53% més que l’any anterior. Pel que fa l’alta velocitat amb llarga distància, va tenir 56.591 viatgers (gairebé el doble que el 2021), mentre que la llarga distància convencional va registrar només 3.187 usuaris.

