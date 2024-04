Platja d’Aro: un cas amb més de 800 afectats

Els més de 850 propietaris de primera línia de mar de Platja d’Aro afectats per la Llei de Costes reclamaran directament a l’Estat que exclogui els seus pisos de la zona de domini públic per recuperar la potestat de poder-los vendre. Les finques de Platja d’Aro afectades s’estenen gairebé al llarg d’un quilòmetre del passeig Marítim (al tram entre l’avinguda de la Pau i els carrers Miramar i Musclera). Majoritàriament són pisos situats en blocs d’apartaments, però també hi ha cases, garatges i algun traster. Es van construir entre els anys 60 i 70 aprofitant una escletxa legal. El problema, però, és que la Llei de Costes -que data del 1945- va qualificar aquesta zona de domini públic; és a dir, patrimoni de l’Estat.

Fins fa quatre anys, no hi havia dificultats per inscriure les operacions. Però el 2019, el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols va canviar de criteri, i amb l’aval de l’advocacia de l’Estat, va decidir aplicar estrictament la llei. La conseqüència és que, d’ençà d’aleshores, hi ha 858 propietaris que tenen moltes dificultats a l’hora de poder vendre les finques o bé acceptar herències.

De retruc, els qui estan interessats a comprar també es troben amb maldecaps. Com que les operacions no es registren, perquè el propietari és l’Estat, això impossibilita demanar hipoteques. I també comporta que s’hagin acabat venent pisos molt per sota del seu valor. El cas ja ha arribat als tribunals amb un contenciós interposat per l’Ajuntament davant l’Audiència Nacional.