La Generalitat considera "un èxit" l'acollida de menors no acompanyats a Foixà

El Departament de Drets Socials ofereix diàleg a l'Ajuntament de Foixà (Baix Empordà) i als veïns, arran de la polèmica que s'ha generat al saber que la casa de colònies El Mercadal passarà a ser un centre d'acollida de menors no acompanyats. Des del Govern es mostren convençuts que l'acollida d'aquests joves serà "un èxit com ha succeït arreu del país" i ha remarcat que, tant els veïns com el consistori trobaran en la Generalitat "tot el suport i tota la col·laboració necessàries". D'altra banda, el Bisbat de Girona, propietari de la casa de colònies, s'ha mostrat obert a trobar solucions amb les institucions implicades arran de la polèmica i remarca que la cessió d'aquests espais respon a les "necessitats" que té el país.

Des del Departament de Drets Socials assenyalen que un cop van rebre l'oferta per part del Bisbat en relació a la casa, van considerar que l'equipament s'adequava al que necessiten per poder atendre aquests menors no acompanyats. Des del Govern recorden que es tracta d'espais puntuals on se’ls atén fins a trobar la millor solució per a la seva inserció. Des de Drets Socials subratllen que es fa sempre amb entitats del tercer sector social i amb els diferents agents del territori “que garanteixen totes les qüestions de seguretat, convivència, integració”.

En un ple celebrat aquest dilluns, l'Ajuntament de Foixà i bona part dels veïns del poble van rebutjar que El Mercadal passi a ser un centre d'acollida de menors no acompanyats. Des del consistori aseguren, a més, que la Generalitat no els ha informat directament sobre aquesta situació i remarquen que aquest espai "no és l'adequat" per donar servei a aquests menors.

A més, argumenten que des d'un punt de vista urbanístic "no és legal" i recorden que Foixà és un municipi on no hi ha transport públic ni teixit comercial, a més de ser una localitat "molt disseminada".