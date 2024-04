Sumar-se a l’alimentació saludable després de la jubilació: «Ara menjo amb coneixement de causa»

«Ara menjo amb coneixement de causa», celebra la gironina Dolors Sala, que amb 64 anys s’ha decidit a apuntar-se a un curs sobre nutrició impulsat pel programa UNED Sènior a Girona, una modalitat d’aprenentatge universitari dirigida a alumnes majors de 50 anys. En jubilar-se, ha fet les paus amb la cuina: «Abans no tenia temps per cuinar, tot havia de ser fàcil i ràpid, ara en canvi gaudeixo buscant receptes noves per sorprendre als de casa», confessa. Quan agafa un producte de l’estanteria d’un supermercat, el primer que fa és estudiar-ne l’etiqueta. Des que va a classe, ha reformulat el menú de casa: «Ara mengem més saludable, he tret els sucres i he incorporat les llavors de xia, la civada i moltes coses que consumim ja són integrals», explica. El curs també li ha permès socialitzar i retrobar-se amb persones que feia temps que no veia.

En el cas de Joan Carles Cano, també de 64 anys, el curs li ha servit per donar l’esquena als processats: «Abans, per falta de temps, sovint en comprava pensant que era saludable, ara en canvi els evito», explica. D’entre la trentena de participants al curs, Cano és un dels tres únics homes. «Volia saber què mengem i com mengem, aprendre a diferenciar entre el que és bo i el que et diuen que és bo», assenyala. El curs, apunta, li ha permès «cuinar amb més consciència».

Un dia a la setmana, la trentena de participants es troben a l’Espai Fundació “La Caixa” de Girona, on la nutricionista i coach Clàudia Presas els desgrana les claus de l’alimentació saludable. «L’objectiu és la reeducació nutricional, ajudar-los a construir un estil de vida saludable ara que per fi tenen temps per dedicar-se a ells», detalla Presas. Des de l’octubre (el curs s’acabarà aquest mes), han après a desxifrar els sucres afegits, l’etiquetatge nutricional i el tipus de gana, a més de confeccionar un menú setmanal, compartir idees d’esmorzars i berenars saludables, descobrir el batch cooking i enderrocar mites alimentaris.

Amb les sessions, molt dinàmiques, també els vol fer reflexionar. «Què vol dir que s’ha de menjar de tot?», els llança a l’aire la formadora, escombrant un «una mica de cada verdura» o «hem de seguir la dieta mediterrània». «A què associeu el menjar saludable?», els pregunta, on en bloc responen a «menjar més variat i colorit». I Presas celebra la resposta: «És important divertir-nos menjant aliments que beneficiosos per la nostra salut, perquè si associem el menjar saludable a aliments bullits, al vapor o a la planxa, no aconseguirem que el canvi d’estil de vida sigui sostenible a llarg termini». Els assistents també aprofiten per compartir els seus neguits: «Tinc una obsessió amb les olives», confessa una participant, on de seguida la formadora fa una crida a la calma: «Potser és perquè no estàs posant suficients grasses a la teva alimentació».

El programa UNED Sènior, en la seva aterrada a Girona gràcies a un acord amb l’Espai Fundació “La Caixa” després de més d’una dècada present a Olot, Figueres, Sant Feliu de Guíxols i Salt, també desplega a la capital gironina un curs sobre instruments musicals de pel·lícula. Entre les dues formacions s’hi han inscrit una seixantena d’alumnes majors de 50 anys. L’objectiu del centre és consolidar aquesta proposta a la ciutat, augmentar l’oferta formativa i arribar a més poblacions en els propers anys. Actualment, UNED Sènior ofereix 34 cursos amb un total de 694 alumnes distribuïts en les quatre localitats de la demarcació.

David Maldonado, director d’UNED Girona (associat a la Universitat Nacional d’Educació a Distància), assegura que exportar aquest programa de formació a la ciutat de Girona és "una finestra d’oportunitat que pot anar més enllà amb el temps" i assenyala que "és tot un èxit haver-ho pogut fer, perquè un temps enrere no ho vèiem factible". Amb tot, celebra que "la gent ha respost positivament" i assegura que "el que volem és donar-li continuïtat perquè es converteixi en un model consolidat que pugui créixer, sempre mantenint la qualitat en la formació que oferim".

La coordinadora d’UNED Sènior, Marta Mallarach, subratlla "la importància de mantenir la inquietud pel saber i el coneixement al llarg de la vida" i explica que amb aquests cursos “es busca la interacció activa entre el formador i els participants per afavorir l’aprenentatge i l’aportació del propi bagatge personal”. També remarca que “un altre factor significatiu en aquest tipus de formació és la socialització, que és vital per mantenir una bona salut emocional i psicològica, aconseguint un envelliment actiu i de qualitat”.

