La 3a edició dels 'Reconeixements Azahara' reivindica trajectòries de dones migrades a les comarques de Girona

L'Associació Azahara ha convocat la tercera edició dels 'Reconeixements Azahara: dones i diversitat' amb l'objectiu de donar a conèixer històries de vida i projectes protagonitzades per dones d'origen migrades o filles de la immigració a les comarques de Girona.

S'organitza un esdeveniment previst pel pròxim 2 de maig de 2024 a les 18 h a l'Auditori del Centre Cultural la Mercè a Girona, on s'entregaran cinc guardons per donar a conèixer la trajectòria de dones amb trajectòria migrant, amb perspectiva intercultural que estan transformant el món i que signifiquen una autèntica inspiració tant per a dones i nenes de les comarques de Girona com per al país.

Es busca reconèixer dones que reuneixen els valors de solidaritat, compromís, transformació social, sostenibilitat i resiliència. Són dones de trajectòria migrant, que es caracteritzen per la seva capacitat de lideratge i compromís. L'esdeveniment, obert a tota la ciutadania, reunirà a societat civil, entitats i administracions públiques, perquè puguin reivindicar el paper de la dona migrant. Per a la selecció de les dones en aquesta tercera convocatòria, s'ha constituït novament una comissió de treball interna on s'ha decidit a qui atorgar els guardons.

Els Reconeixements Azahara volen servir com un nou element catalitzador del talent gironí i un element de reconeixement públic a les dones que estan innovant en la gestió de la diversitat, la igualtat i la inclusió. A més, es vol conscienciar i sensibilitzar sobre l'important paper de la dona immigrant i donar veu a bones pràctiques inspiradores. Enguany s'han reconegut cinc dones gironines que destaquen en diversos àmbits i amb una important incidència comunitària i lideratge social que sovint són invisibilitzades. Les cinc dones reconegudes se sumen a les 12 que ja s'han reconegut en les anteriors edicions.

5 trajectòries de dones migrades inspiradores

Chahira Mahdi, activista i presidenta de l'Associació de Dones pel Diàleg Intercultural del barri de Pont Major. Ha estat reconeguda per la seva capacitat de lideratge entre les dones del barri i on ha estat capaç de crear una gran xarxa de suport mutu, des del treball en xarxa i base comunitària. L'entitat que presideix destaca pel compromís cívic i el fet de portar les reivindicacions de les dones migrades a l'esfera pública.

Fatima Zohra Labyedh, emprenedora i propietària del conegut Restaurant La Trobada de Crespià (Pla de l'Estany). Es vol reconèixer públicament el seu talent emprenedor i la vocació de transformació social a través del seu restaurant que s'ha convertit en un autèntic punt neuràlgic de convivència i d'intercanvi entre la seva comunitat.

Rosalie Belemtougri, activista pels drets humans, fundadora de l'entitat Dones Endavant. Es vol reconèixer la seva lluita incansable pels drets de les dones tot i les dificultats i la seva capacitat de liderar iniciatives socials i fer incidència i sensibilització des de la responsabilitat comunitària.

Fouzia Bouhya El Aouad, professora i referent entre la comunitat migrant a la Jonquera. Activista social a favor de l'educació i el trencament de prejudicis. Es vol reconèixer la seva contribució per a la igualtat d'oportunitats i per la seva tasca social propera i on l'educació juga un paper fonamental per a la transformació i apoderament de les joves empordaneses.

Paula Grande, compositora i cantant mestissa. Es mou entre els registres del jazz, el hip-hop i la música llatina i popular. La fusió és el tret que més la caracteritza. Es vol reconèixer la seva implicació social i la capacitat de transcendir i reivindicar el feminisme interseccional i la inclusió a través de les seves lletres i vocació artística.