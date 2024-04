Trànsit veu «insuficients» els 23 examinadors de la DGT anunciats per a Catalunya i demana més reforços

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, troba del tot “insuficients” els 23 examinadors que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat que es destinaran en les setmanes vinents a Catalunya, amb unes llistes d’espera per treure's el carnet de conduir que en alguna demarcació s’apropen als sis mesos. Lamiel creu que la situació “no és acceptable” i afirma que cal “reforçar de manera intensa” la plantilla d’examinadors a Catalunya, tot i insistir que la solució definitiva passa pel traspàs de les competències. Segons dades de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC) facilitades per l'SCT, 67.404 alumnes amb la teòrica aprovada estan pendents d’examinar-se de circulació. En el cas de la província de Girona en són més de 6.800.

Segons les dades de què disposa l’SCT, hi ha 131 examinadors de trànsit a Catalunya i, en les setmanes vinents, s'hi sumaran els 23 anunciats aquest dimecres pel ministre Grande-Marlaska. El director de l'SCT adverteix que hi ha un “greu problema” amb la falta d’examinadors de trànsit a Catalunya i que els reforços dels últims anys, ja sigui amb interins o hores extra, no han evitat llargues llistes d’espera per a l’examen pràctic.

El Ministeri de l’Interior va indicar aquest dimecres que la llista d’espera a Catalunya és de 31.682 persones, tot i que fa mig any, al Servei Català de Trànsit, li constaven unes 65.000 persones. Segons dades facilitades aquest dijous per l'SCT i recollides per la Federació d'autoescoles, hi ha 67.404 alumnes a la llista d'espera.

El temps mitjà d’espera per examinar-se varia segons la demarcació, des d’uns dos mesos en algunes subseus de Barcelona fins a cinc o sis a Girona, indiquen des de l'SCT. “Les queixes són nombroses. Aquesta llista no és acceptable”, afirma Lamiel, que també troba “lamentable” que alguns aspirants hagin hagut d’examinar-se en altres comunitats autònomes.

L’SCT identifica com un dels principals problemes la marxa de funcionaris a altres punts de l’Estat i les places vacants que queden. Així, argumenta que, amb un eventual traspàs de les competències dels examinadors, el marc laboral passaria de ser estatal a català i incrementaria la “permanència” dels funcionaris. Un altre dels problemes detectats és la manca de personal d’administració a les prefectures de la DGT a Catalunya.

“La solució seria, mentre treballem un traspàs, que la DGT reforcés de manera intensa el personal a Catalunya per eixugar la llista d’espera; un problema que pateixen les persones que es volen examinar i les autoescoles, que ja no saben com dir-los que s’han d’esperar”, afirma el director de l’SCT.

El Servei Català de Trànsit ha proposat en alguna ocasió reforçar els examinadors amb personal propi, com professors d’autoescola que facin d’examinadors almenys per solucionar la llista d’espera, però aquesta via, que s’ha arribat a estudiar “de manera seriosa”, diu Lamiel, ja no estaria sobre la taula.

Entre cinc o sis mesos per eixugar la llista en el millor dels casos

L’SCT calcula que els 23 examinadors tardarien entre cinc i sis mesos a eixugar la llista d’espera actual en el millor dels casos. Això sí, si s'assumeix que hi ha uns 32.000 alumnes pendents d'examinar-se, i no els més de 62.000 que reporten les autoescoles. Aquests càlculs s'han fet d'acord amb la capacitat de cada examinador de fer 12 exàmens al dia.

Segons les dades de les autoescoles, a la demarcació de Barcelona hi ha 50.314 alumnes pendents d’examinar-se de circulació amb la teòrica aprovada. Concretament, 22.483 a Barcelona: 2.295 a Manresa; 1.531 a Vic; 5.689 a Granollers; 7.887 a Sabadell; 4.777 a Mataró i 5.652 a Vilafranca del Penedès.

A la demarcació de Girona, un total de 6.836 alumnes esperen examen després del teòric: 5.811 a la seu de Girona; 640 a Olot i 385 a Ripoll. A la de Tarragona, en són 6.746: 2.802 a la seu de la ciutat de Tarragona; 1.440 a Tortosa i 2.504 a Reus. A la de Lleida, hi ha 3.508 alumnes a la llista: 2.948 a Lleida; 186 a la Pobla de Segur i 374 a la Seu d’Urgell.