Creixen un 28% els delictes amb violència a la Garrotxa i Olot crearà un grup policial específic per lluitar-hi

Els delictes amb violència han crescut un 28% el darrer any a la Garrotxa. De març del 2023 a finals de febrer del 2024 es van registrar 51 fets d'aquestes característiques, davant dels 37 que els Mossos van comptabilitzar en el mateix període de l'any anterior. Això ha fet que la Policia Municipal d'Olot hagi decidit crear un grup específic de patrullatge nocturn a partir del mes d'agost per lluitar contra aquests fets. Es tracta d'una iniciativa similar al 'Grup 200' que tenen els Mossos arreu de la comarca. A més, d'aquí a poques setmanes s'espera que entrin en funcionament les càmeres de seguretat que s'han instal·lat a diferents poblacions de la Garrotxa i que han d'ajudar els Mossos a controlar els delictes que hi hagi.

La Junta de Seguretat que s'ha fet a Olot aquest dimarts ha revelat un increment dels delictes amb violència -especialment robatoris- a la Garrotxa el darrer any. Un increment que, expliquen els Mossos, es va deixar notar de manera més evident un cop passades les festes del Tura que van ser "molt tranquil·les" des d'un punt de vista policial. Les setmanes posteriors, però, es va detectar un "repunt d'aquests fets que causen alarma social" al centre de la capital de la Garrotxa. Això va fer que els Mossos creessin l'anomenat 'Grup 200', dedicat a vigilar aquests espais i evitar els robatoris amb violència i intimidació, especialment vinculats a l'oci nocturn.

Patrullatge nocturn

Es tracta de vuit policies que patrullen coordinadament i que reforcen unes hores i vigilen espais determinats. Aquest dispositiu ha fet que es redueixi de manera substancial el nombre de delictes al centre de la capital de la Garrotxa, però alhora ha fet que els responsables dels fets es desplacin a altres barris. Tot i que pel coordinador de les Policies Locals de Catalunya, Marc Costa, Olot és una "ciutat segura que té xifres de delinqüència acceptables", la realitat és que la "percepció subjectiva" és que hi ha certa inseguretat. El problema, explica l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, és que la sensació que poden tenir els veïns és d'inseguretat.

Per això, des de l'Ajuntament d'Olot es posarà en marxa un grup similar als dels Mossos d'Esquadra, dedicat en exclusiva als delictes amb violència i intimidació. Es tracta de tres agents i un caporal que patrullaran conjuntament per espais que la policia té detectats, per tal d'evitar els delictes i alhora, donar "més sensació de seguretat". La iniciativa es posarà en marxa a partir del mes d'agost, ja que s'inclou en 15% d'increment d'agents del cos que té previst l'Ajuntament. Així doncs, caldrà esperar a que s'incorporin els nous policies que ara estan fent la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Amb tot, Berga ha destacat que hi ha hagut un descens del nombre d'ocupacions a la ciutat, si bé ha deixat clar que "cal seguir lluitant" contra aquells que ho fan de manera incívica i provoquen molèsties als veïns.

Les càmeres, a punt

Un dels elements que més s'esperen els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa és l'entrada en funcionament de les diferents càmeres de seguretat que s'han instal·lat a diferents poblacions de la comarca. L'objectiu és tenir controlats aquells vehicles que entren i que són sospitosos. "Ens ajudarà a saber per on ha entrat i saber per on es mou i interceptar-lo", ha remarcat Ortiz.

A dia d’avui les càmeres estan instal·lades però encara no funcionen, ja que estan pendent d'una darrera certificació per tal de poder-les connectar amb els Mossos d'Esquadra. Aquesta és una gestió que fa el Consell Comarcal de la Garrotxa i que, un cop enllestida, permetrà un "major control" dels fets delictius que es produeixin.

Set identificats

En relació a la baralla pel robatori d'un mòbil que es va registrar el passat cap de setmana a Olot, Ortiz ha explicat que hi ha diligències obertes i només s'ha identificat als set participants, si bé no s'ha detingut a ningú. El cap dels Mossos a la Garrotxa ha deixat clar que "no es tracta de bandes" i que les lesions "son lleus".