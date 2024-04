Salut crea a Girona la primera xarxa hospitalària de Catalunya, un "pas decisiu" per millorar l'equitat territorial

El Departament de Salut ha constituït aquest dimarts la xarxa hospitalària de la regió sanitària de Girona. És la primera "aliança estratègica" entre hospitals que es crea a Catalunya, tot i que el conseller Manel Balcells ha exposat que en les properes setmanes signaran els acords de dues més. El conseller ha remarcat que "estructurar" les sinèrgies és un "pas decisiu" per millorar l'equitat territorial perquè la col·laboració entre hospitals petits, mitjans i grans permetrà evitar trasllats de pacients fora del seu territori i "fer el treball més efectiu". Balcells ha posat com a exemple la manca de professionals de determinades especialitats perquè, a través d'aquesta aliança, els especialistes es podran traslladar "allà on calgui".

La xarxa és el paraigua del treball "cooperatiu" entre tots els hospitals de la regió sanitària de Girona. Segons ha explicat Balcells, aquesta manera de treballar establir sinèrgies ja estava "madura" a les comarques gironines i, per això, han decidit rubricar aquest dimarts a la tarda a Girona el conveni de la primera xarxa hospitalària de Catalunya.

El conveni s'ha formalitzat en un acte de signatura que ha presidit el conseller acompanyat del director del Servei Català de la Salut, Ramon Canal, el gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia i els gerents de les set entitats proveïdores de salut implicades en l'aliança gironina.

Així, el Trueta de Girona, el Santa Caterina de Salt (Gironès), els hospitals de Figueres, OlotPalamósBlanes i Calella i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) comencen a estrènyer llaços per acostar l'assistència més a prop de casa els pacients. Balcells ha posat com a exemple que, a través de la xarxa, poden acordar que siguin els especialistes qui vagin a atendre a diferents hospitals, també els comarcals, per aconseguir que "els pacients es desplacin cada cop menys": "Acostem l'atenció sanitària, sociosanitària i la salut mental amb totes les seves línies a la ciutadania amb la complementarietat dels centres".

La xarxa "estructurada" té com a referència a dia d'avui l'hospital Trueta de Girona però, tal com ha recordat Balcells, en un futur "el pal de paller del terciarisme" serà el Campus de Salut. "La complexitat ha d'estar estructurada per graons, la capacitat resolutiva s'ha de poder garantir a prop de casa i això s'ha de fer d'una manera coordinada amb el conjunt", ha remarcat el conseller que afegeix que "poder compartir professionals, coneixement i projectes ha de facilitar que això passi per damunt de qui tingui la titularitat de cadascun dels centres".

L'aliança estratègica defineix uns espais territorials i poblacionals per a la planificació de la prestació de la cartera bàsica de serveis, la de referència i la de complexitat. Amb el desplegament de la xarxa augmentar la resolució de l'activitat assistencial a través de la col·laboració de projectes comuns per proporcionar la millor atenció especialitzada arreu del territori i escurçar el temps d'espera.

Balcells ha subratllat que l'aliança estratègica ha d'ajudar a mitigar problemàtiques actuals com la manca de professionals de determinades especialitats, les desigualtats territorials en l'accés a procediments i una major sostenibilitat del sistema. Tot plegat, ha exposat, liderat pel Departament de Salut.