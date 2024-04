Olot s'obre a aplaçar la consulta sobre el barri Montolivet i "decidir amb els veïns les següents passes a fer"

L'Ajuntament d'Olot s'obre a aplaçar la consulta que està prevista fer els dies 15 i 16 de juny, en relació a la reurbanització del barri de Montolivet. Tot plegat, després del comunicat de l'Associació de Veïns que es mostren contraris al projecte que ha presentat el consistori i que s'enfila fins als 11,5 milions d'euros, a repartir entre l'ajuntament en un 75% i els afectats el 25% restant. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha deixat clar que el que més interessa és que "acabi convencent a tothom" i per això no veu inconvenient en retardar unes setmanes, uns mesos o més temps si fa falta la decisió dels veïns. Amb tot, Berga considera que és una obra important que sí que necessita ser validada en una consulta.

Des de l'Ajuntament assenyalen que el més important és anar "de la mà" amb els veïns perquè va ser la mateixa associació la que va mostrar la voluntat inicial de refer el barri. "Per descomptat que hi ha possibilitats de fer canvis en aquest projecte. Es va començar amb l'associació de veïns i això fa que si volen canviar algun aspecte o refer-lo sempre hi som a temps", ha remarcat el batlle de la capital de la Garrotxa.

En aquest sentit, Berga també ha destacat que, malgrat que es tracta d'un barri "envellit" i que "és evident" que necessita una reforma, "no li vindrà d’unes setmanes, uns mesos o fins i tot més temps. No hi ha cap urgència", ha assenyalat.

Amb tot, l'alcalde assegura que el consistori sí que ha tingut en compte algunes de les propostes que els hi han fet arribar els veïns, però deixa clar que "és impossible assumir tot el que es demana". Berga ha remarcat que això és per qüestions tècniques d'una banda, com el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques i, d'altra banda, hi ha propostes que farien encarir molt el projecte.

Amb tot, el batlle deixa clar que s’han escoltat les diferents sensibilitats del barri, en el que hi viuen més de 800 veïns.