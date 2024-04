Girona registra l'increment més alt de residents a l'estranger

La província de Girona tenia 35.240 ciutadans residint a l’estranger a 1 de gener de 2024, més del doble que el 2014, quan n’hi havia 17.097. Aquest cens recull les persones inscrites a les oficines consulars que han nascut ja a l’estranger, que són poc més del 60% del total, i els que han marxat de Catalunya per anar a viure a l’estranger, que són aproximadament un terç del total.

Tal com passa a la resta de Catalunya, el nombre de gironins residents a l’estranger no ha deixat de créixer almenys des de l’any 2009, amb dades recollides per l’Idescat. Tot i que en el cas de la província de Girona aquest creixement s’accentua, ja que és la província catalana que registra un increment més elevat. Concretament, en deu anys l’augment ha sigut del 106%; seguidament hi ha Tarragona, que ha passat de 16.288 persones a 30.203, amb un increment del 85%; després hi ha Barcelona, amb un creixement del 73% passant de 172.270 a 297.844 residents a l’estranger i, per últim, Lleida, que ha passat de 15.789 a 23.199 habitants, amb un augment del 47%.

Gairebé 3.000 nous inscrits

Si es tenen en compte les noves inscripcions, n’hi va haver 2.931 l’any passat, mig miler més que l’any anterior. Es tracta de la xifra de nous inscrits en un any més elevada des del 2018, quan es van superar els 3.000 registres.

França va liderar l’any passat la llista de països de residència, amb 759 noves inscripcions. Seguidament hi havia Alemanya (328), Regne Unit (268) i Estats Units (157).

L’edat mitjana de la població resident a l’estranger és de 38,6 anys, és a dir 4,8 anys més jove que la del conjunt de Catalunya (43,4 anys). Per grans grups d’edat, els menors de 15 anys representen un 19,0% de la població resident a l’estranger, els de 15 a 64 anys són el grup majoritari, amb un 66,7%, i les persones majors de 64 anys representen el 14,2%.

Les proporcions més altes de residents a l’estranger nascuts a Catalunya són les de la Cerdanya (49,7%), Osona (46%), el Berguedà (45,5%) i el Pla de l’Estany (45,3%). En relació al 2023, els augments més elevats entre els municipis amb més de 1.000 residents a l’estranger són Mollet del Vallès, amb un augment del 8,8%, seguit de Tortosa, Salt, Reus i Manresa, amb increments de més del 7%.

En el global de Catalunya, el nombre de residents a l’estranger és de 386.486 persones, un 5,2% més en un any.

Subscriu-te per seguir llegint