Premien un estudi sobre el càncer colorectal

Jordi Mach Carreras, alumne de l’I.E.S Pere Alsius, i Helena Morfulleda Rizza, alumna de l’I.E.S Pla de l’Estany, han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis Vidresif de Porqueres.

Helena Morfulleda Rizza ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el càncer colorectal i el seu procés de diagnòstic. L’ha realitzat gràcies a una estada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron on coneix en profunditat els precursors del CCR i forma part d’un equip d’investigació.

Per la seva banda, el treball Jordi Mach Carreras consisteix en un estudi profund sobre divuit artistes del Pla de l’Estany, mitjançant un seguit d’entrevistes per conèixer-los millor i explorar el món de l’art. L’objectiu del seu treball és preparar, muntar i realitzar una exposició amb les obres d’aquests artistes locals.

Els guardons tenen com a objectiu fomentar l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat de la comarca del Pla de l’Estany i incentivar la realització de treballs d’investigació centrats en el municipi de Porqueres. Cada guardó està dotat amb 1.000 euros. Els Premis Vidresif contemplen dues categories. La primera per treballs que tractin alguna temàtica relacionada amb l’àmbit territorial del municipi de Porqueres i la comarca del Pla de l’Estany i la segona per treballs de recerca general, indiferent de la seva temàtica i àmbit disciplinari.