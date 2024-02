Els serveis territorials d'Educació i l'Ajuntament de Banyoles han acordat planificar la fusió de les escoles Camins i Pla de l'Ametller en una sola a partir del curs 2028-29 arran de la baixada de la natalitat que preveu menys alumnat a les aules. L'AFA de l'escola Camins exposa que és una decisió que s'ha fet oficial aquest dimecres al vespre, a la reunió del Consell Escolar Municipal de Banyoles, i la previsió és que tots els estudiants es traslladin a les instal·lacions del Pla de l'Ametller. Les famílies exposen, però, que hi ha dubtes sobre el com perquè, entre les propostes, hi ha fer-lo de manera "gradual" o "en un sol bloc". L'AFA reclama que sigui de cop per evitar separar germans en dues escoles diferents.

L'AFA de Camins demana planificar "amb garanties" la unificació i que la fusió amb l'escola Pla de l'Ametller sigui "en bloc". En un comunicat, les famílies apunten que consideren "indispensable" comptar amb un termini "mínim" de quatre anys per treballar en un projecte conjunt que prioritzi criteris pedagògics i no obligui a separar germans en dos centres. Segons remarquen, Departament i Ajuntament plantegen que el curs 2028-29 tot l'alumnat de l'escola Camins ja s'hagi traslladat a l'actual edifici de l'escola del Pla de l'Ametller i alerten que "no realitzar aquesta fusió en un sol bloc implicaria la separació de germans en dos centres diferents durant el procés i no garantiria la creació del nou projecte educatiu". Compromesos amb els reptes educatius "El passat mes de novembre, l'AFA de Camins ja va expressar aquestes demandes en el procés participatiu engegat pel Departament d'Educació i obert a tots els centres", exposen al comunicat, alhora que lamenten que aquestes peticions "fins al moment no han estat escoltades". Per això, reclamen que se'ls tingui "en compte" i atenguin unes peticions que consideren "lògiques i ben fonamentades". "Demanem, una vegada més, que se'ns escolti i se'ns respecti. I tornem a demanar als nostres representants polítics i als responsables d'Educació que els criteris de planificació educativa a la ciutat de Banyoles es basin en el consens i prioritzin els criteris pedagògics per davant dels econòmics. Perquè entenem que el que està en joc no és només el futur de la nostra escola sinó la continuïtat d'un projecte compromès amb els reptes educatius que planteja actualment la nostra societat i un referent dins la comarca des de fa més de deu anys", conclou l'AFA al comunicat.