Vox obre un punt d'atenció a Blanes

Vox ha obert un punt d'atenció a la ciutadania a Blanes amb la intenció que "els veïns hi puguin traslladar dubtes i suggerències snese necessitat de desplaçar-se a Girona". El centre va ser inaugurat pel cap de llista Alberto Tarradas, al costat del diputat asturià de la formació José María Figueredo, i del regidor blanenc Roberto Martínez. Abans, Tarradas i Figueredo van passar per Platja d'Aro, on al costat de la regidora Sandra Moya, van copsar les preocupacions dels comerciants de la zona.