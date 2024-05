Dos homes roben de matinada en una carnisseria de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 25 i 29 anys a Ripoll com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a un establiment comercial. Els fets van tenir lloc el dia 12 de maig a una carnisseria de la capital del Ripollès. El propietari va rebre un avís a dos quarts de tres de la matinada que havien entrat a robar al seu establiment i va avisar a la policia. Els mossos van comprovar que els autors havien trencat el vidre de la porta principal per accedir a dins i van trobar la caixa enregistradora oberta amb els calaixos trets. Gràcies a la col·laboració ciutadana i les imatges de les càmeres de seguretat, van poder localitzar a dos dels tres presumptes autors a prop de l'establiment i els van detenir.

Els agents van localitzar en la possessió dels arrestats gairebé la totalitat dels diners en efectiu sostrets, que es van poder retornar al propietari. La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions.

Els detinguts, amb antecedents, van passar a disposició el dia 13 de maig davant del jutjat en funcions de guàrdia de Ripoll.