Salut forma els professionals en identitat de gènere i processos trans

La formació dirigida als professionals sanitaris de l’ICS a Girona sobre identitat de gènere, orientació sexual i processos trans es consolida a la demarcació gironina un any després d’iniciar-se als equips d’atenció primària amb l’objectiu de transmetre més informació i coneixements sobre el procés d’acompanyament a aquest col·lectiu. La necessitat d’aquest curs va sorgir dels mateixos professionals, conscients que habitualment l'atenció primària és la porta d’entrada al sistema de salut per al conjunt de la ciutadania. Després de quatre edicions, la formació s’estén ara als professionals de medicina i d’infermeria de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per tal d’ampliar l’acompanyament a més àmbits de la salut. Les formacions a l’Hospital s’estructuren igual que les que s’han realitzat anteriorment a l’atenció primària, amb la particularitat de poder sumar aquelles especificitats que permetin donar una millor resposta a les persones que en el seu procés de transició també requereixen algun servei assistencial del Trueta.

Professionals de la Unitat Trànsit Girona són els encarregats de fer una formació que s’enfoca com un espai obert, on queda reflectida la globalitat que requereix aquest tipus d’atenció que inclou des del vessant social, legislatiu o de la psicologia fins a aspectes mèdics i de salut sexual i reproductiva. També hi col·labora un metge de família usuari de la Unitat. Aquesta intervenció és de gran valor a l’hora de transmetre els dubtes que persisteixen en qüestions d’identitat de gènere i els prejudicis als quals encara cal fer front molt sovint quan es tracta la diversitat no normativa (fora del sistema binari home/dona).

“Plantegem cada sessió com un espai confortable i de confiança, on els professionals que hi assisteixen poden plantejar qualsevol dilema relacionat amb la identitat de gènere o preguntes sobre quina és la manera més adient a l’hora de tractar persones que segueixen un procés de transició. És important afegir aquesta visió i coneixements al conjunt del personal sanitari per millorar aquest acompanyament més enllà de la Unitat Trànsit Girona”, explica Carlota Alepuz, ginecòloga i coordinadora de la Unitat.

Durant la formació intervenen professionals de medicina, infermeria, psicologia i treball social membres de la Unitat Trànsit Girona, de manera que es transmeti la globalitat que implica l’acompanyament a les persones trans. A la primera part s'exposen les opcions no normatives de convivència en la nostra societat i es facilita que els assistents puguin resoldre dubtes envers les identitats no normatives amb una persona del col·lectiu que és usuària del sistema sanitari. Posteriorment, s’explica la manera com s’estructura la Unitat Trànsit Girona i els serveis que ofereix a tota la Regió Sanitària Girona. S’exposen conceptes socials i legislatius per part de la treballadora social; aspectes sobre l’acompanyament psicològic en persones trans; l’acompanyament a les infàncies, així com conceptes mèdics sobre opcions hormonals i quirúrgiques disponibles. La llevadora de la Unitat també hi col·labora exposant aspectes de salut sexual i reproductiva més específics de persones amb identitats no normatives.

La bona acollida de les sessions formatives fa que des de la Unitat ja es planifiquin noves dates per a les pròximes edicions, tant per a l’atenció primària com per a l'hospital Trueta amb una durada de sis hores. A la vegada, també es treballa per ampliar el temari i acollir en pròximes edicions personal administratiu, de treball social i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI), així com per dedicar un curs enfocat perquè tots els residents de medicina i d'infermeria hi puguin assistir.

En marxa des de fa gairebé dos anys

La Unitat Trànsit de Girona, que va posar-se en marxa el setembre de 2021 amb l’objectiu d’oferir acompanyament a les persones amb identitats de gènere no normatives de la Regió Sanitària Girona, també ha iniciat aquest 2024 els Grups Multifamiliars de Trànsit (GFT), una iniciativa destinada a oferir un espai de reunió segur on les persones puguin compartir vivències en relació amb el seu trànsit en companyia del seu entorn familiar o proper. La bona acollida que han tingut les cinc primeres reunions ha propiciat que s’hagi ampliat el calendari, amb quatre trobades més (que seran els dies 22 de maig, 5 de juny, 19 de juny i 3 de juliol) que tenen lloc a la Sala Mercè Cullell del Centre d’Especialitats Güell de Girona de 18 h a 20 h. D’inici, els grups van dirigits a majors de 18 anys, tot i que més endavant s'ha plantejat formar dos grups d’edat més, de 13 a 15 anys i de 16 a 18, anys, amb l’objectiu de fer coincidir moments vitals similars que facilitin la creació de vincles.