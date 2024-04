Les empreses gironines reclamen solucions pel «problema» de les baixes laborals

«Tenim un absentisme de país ric, unes baixes de país ric i capdavanter, però després tenim una productivitat com la de Turquia i una taxa d’atur que lidera a Europa», assegura el secretari general de Pimec, Josep Ginesta.

La patronal va presentar dilluns a Girona una jornada amb l’objectiu d’analitzar l’absentisme per incapacitat temporal i la seva incidència en el teixit empresarial, on també va presentar a la demarcació l’estudi sobre l’impacte de les baixes laborals en les empreses i van reclamar solucions sobre una qüestió que consideren un «problema».

Segons l’informe de la patronal -que es basa en dades de l’Idescat, l’INE, l’Eurostat i el Departament de Salut- l’absentisme per incapacitat temporal s’ha doblat a Catalunya en els darrers deu anys, passant d’una mitjana de 3,8 hores mensuals el 2013 a 7,5 hores el 2023. Ginesta va explicar que «al voltant del 80% dels casos no superen els 15 dies de baixa». «La gent no està malalta, es troba malament», va afegir. A més, el secretari general de la patronal va exposar que el 35% de les incapacitats no duren més d’entre 1 i 3 dies, unes dades que segons Ginesta reflecteixen que «en molts casos vol dir que és una excusa per no anar a treballar».

L’estudi de la patronal assegura que a mesura que les empreses creixen en grandària, les hores mitjanes per persona treballadora i els costos d’incapacitat temporal també augmenten. «Moltes persones, quan tenen una situació de malaltia lleugera, segons la seva relació amb l’empresa i com se senti aquell dia van al metge a buscar la baixa o no», va afirmar Ginesta. «La distància entre sentir-se malament i trobar-se malament, fa que les persones vagin a agafar-se la baixa», va afegir.

D’altra banda, l’informe de Pimec exposa que a mesura que creix la taxa d’atur es redueix la incidència de les baixes per incapacitat temporal, mentre que quan la taxa d’atur es redueix, s’incrementen les baixes. «Quan la taxa d’atur és molt alta tots tenim una salut de ferro, quan és molt baixa perdem la salut, és automàtic», va relatar Ginesta. «Ho explico amb certa ironia», va dir.

L’informe exposa que les patologies osteomusculars i de salut mental acumulen el 54% de les baixes. A més, Pimec considera que l’increment del nombre de treballadors de més de 55 anys són un dels factors que podrien explicar l’augment de les baixes. En el cas de Girona, la incidència és fins a 10 punts inferiors a la que té Barcelona, «perquè les zones amb molt alta concentració de població tenen més incidències», va explicar Ginesta.

Públic assistent a la jornada. / Aniol Resclosa

La patronal considera que actualment les empreses pateixen una situació que és «conseqüència d’haver amagat un problema sota l’estora, perquè era políticament incorrecte parlar-ne». Pimec demana un «millor aprofitament de la infraestructura de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social», «les mútues han de poder donar les altes i les baixes», va afirmar Ginesta. A més, el secretari general de la patronal reclama que «es compleixin els temps òptims de durades de les baixes» i «una millora del control de la incapacitat temporal, no pot ser les demores que hi ha al sistema de control».

A més, va exposar que les empreses poden adoptar mesures per disminuir l’absentisme. Ginesta va posar l’exemple d’una companyia que paga complements als seus empleats, a més del sou, per anar a treballar. «No acceptem que no continuem amb aquestes dades sense fer res. Potser les propostes que fem no són les correcteses, però obrim el debat», va reivindicar el secretari general de la patronal.

«No agafem la baixa»

Per la seva banda, els sindicats critiquen l’informe de Pimec. El secretari general d’UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, considera que l’escrit de la patronal «no explica les causes que poden originar les baixes, ni les contempla. No es para a mirar l’origen de les baixes».

Belén López, secretaria general de CCOO a Girona, remarca que «les persones treballadores no agafem la baixa, sinó que, en tots els casos, és un metge o metgessa qui ens l’estén sota el seu criteri mèdic». López exposa que «és urgent que les patronals i les administracions públiques comencin a considerar i corregir les causes generadores de la mala salut, també les laborals, en lloc d’intensificar els sistemes de control a les persones treballadores que limiten i qüestionen els seus drets».

En declaracions a aquest diari, explica que informes com el de Pimec «eviten referir-se a les estadístiques d’incapacitat temporal publicades pel Ministeri de Seguretat Social o pel Departament de Salut, i acostumen a referir-se a l’Enquesta Trimestral de Costos Laborals, publicada per l’INE, recollint les dades que ofereix respecte a hores no treballades, quan en realitat l’INE incorpora en aquesta categoria diferents conceptes». Entre ells detalla que hi ha «dies de baixa per incapacitat temporal; dies de permís per maternitat, adopció i motius personals; descansos com a compensació per hores extraordinàries; hores de representació sindical, compliment d’un deure inexcusable», entre d’altres.

López afirma que el 82,2% de les empreses externalitzen completament la prevenció en riscos laborals i només el 13,9% de les companyies utilitzen els reconeixements mèdics per adaptar els llocs de treball. Així, demana que les empreses treballin més en la prevenció.

En referència a l’afirmació de la patronal que assegura que quan hi ha més atur hi ha menys baixes, Maxi Rica diu que aquest fet s’explica perquè «la gent té por a perdre el lloc de treball i, per tant, aguanta qualsevol condició encara que no estigui per anar a treballar». En canvi, si el mercat de treball millora «si es troba malament agafa la baixa».

Taula rodona celebrada durant l'acte a Pimec Girona. / Aniol Resclosa

Bones condicions laborals

La jornada celebrada per Pimec a Girona també va comptar amb una taula rodona d’experiències empresarials. El director financer i recursos humans d’Alqvimia, Cristian Juarez, va explicar que «tenim sort en el nostre cas personal, tenim baixes però molt poques». Segons Juarez, la companyia intenta gestionar la presència amb beneficis i bones condicions laborals pels treballadors per evitar l’absentisme.

Per la seva banda, el propietari i xef del Molí de l’Escala, Jordi Jacas, va reclamar que «la sensibilitat que sens requereix en aquest escenari d’absentisme ha d’estar acompanyat d’unes ajudes estatals», ja que «no només cobrim les baixes, també cal que formem a la persona que ve». La directora general a JP García Reused Packaging, Mireia García, va explicar que els treballadors de l’empresa van sumar «547 dies de baixes el 2023». «Hem viscut moment molt tensos. Agafar un client costa moltíssim i perdre’l pot passar en qualsevol moment», va afirmar.

