Girovi 2024: Creix l'aposta pels vins blancs joves i rosats

Un any més, i amb aquest ja en van vint-i-nou, el «Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya, Girovi», ha valorat mitjançant gairebé un centenar d’experts tastadors unes tres-centes mostres de vins catalans.

Com és habitual, els vins de l’Empordà i del Penedès s’han endut gran part de les medalles que ha repartit el Girovi 2024, tot i que també cal destacar els grans resultats dels vins Terra Alta.

Agustí Ensesa, organitzador de l’esdeveniment i col·laborador de Diari de Girona, valora com un «èxit» la participació d’enguany i explica que «ha agradat molt la participació dels vins blancs joves i vins rosats, un fet que va en consonància amb el que passa al mercat».

D’altra banda, les etiquetes més ben valorades per la seva originalitat, segons el jurat, han sigut «Ànima Nua cor viu xarel·lo, dels Cellers Domenys, DO. Penedès» (dins de la categoria de Vins Tranquils); «Batec, vi escumós brut gran reserva, del Celler Freixa Rigau S.A., DO. Cava» (dins de la categoria de Vins Escumosos) i «Casals, del Celler Juan Torres Master Distillers» (dins de la categoria de Vermouths).

Els vins premiats amb la medalla "Gran Or":

Vi blanc jove

MERIAN BLANC (2023) CELLERS TARRONÉ. Terra Alta

LO BATELLETS (2023) AGRICOLA CORBERA D’EBRE. Terra Alta

CIGONYES BLANC (2023) CELLERA PERELADA. Empordà

INDISPENSABLE BLANC (2023) CELLERA PERELADA. Empordà

MARAGDA (2023) MAS LLUNES. Empordà

MAR DE LLUNA (2023) MARIÀ PAGÈS. Empordà

Vi blanc fusta

BLANC DE GRESA (2022) VINYES D’OLIVARDOTS. Empordà

XAVIER NADAL PENADÉS (2021) NADAL. Penedès

BASEIA (2022) VINS DE TALLER. Catalunya

AVI DE LA PIPA (2023) CELLER PALLARADES. Tarragona

CLOS DE LES DÒMINES BLANC (2022) CELLER COOPERATIU D’ESPOLLA. Empordà

Vi rosat

VALLMAJOR ROSAT (2023) CELLER COOPERATIU ST MIQUEL BATEA. Terra Alta

ULLONES (2023) OLIVEDA,S.A. Empordà

SEGURA VIUDAS VINO ROSADO HOMENAJE SEGURA VIUDAS. Catalunya

SUNSET (2023) CELLERS DOMENYS (DOMENIO). Conca de Barberà

Vi negre jove

L’HOME PEIX (2023) AGRICOLA CORBERA D’EBRE. Terra Alta

JARDINS NEGRE (2023) CELLER PERELADA. Empordà

LA PASQUALA (2023) CELLER PALLARADES. Tarragona

VALLMAJOR NEGRE (2023) CELLER COOPERATIU ST MIQUEL BATEA. Terra Alta

Vi negre max. 6 mesos criança

FINCA RENARDES NEGRE (2021) PARATÓ. Penedès

NAT 1917 CABERNET (2022) CELLERS DOMENYS (DOMENIO). Penedès

Vi negre criança

3 FINQUES (2020) CELLER PERELADA. Empordà

PRIMICIA NEGRE CRIANÇA 2020 (2020) CELLER COOPERATIU ST MIQUEL BATEA. Terra Alta

MAS VILELLA NEGRE, FINCA MAS VILELLA (2022) ACUSTIC CELLER. U. Sense D.O.

GEOL TOMAS CUSINE CELLER. Costers del Segre

SENYOR DE LES PEDRES (2019) MARIÀ PAGÈS. Empordà

SELECCIÓ DE GERISENA (2020) CELLER GERISENA. Empordà

Vi negre reserva

MASET NATURA RESERVA (2018) AGRUPACIÓ VITICULTORS ARTESANALS. (CELLERS MASET). Penedès

ABADAL CINC (2020) ABADAL. Pla de Bages

Vins dolços

POBLE VELL (2021) AGRICOLA CORBERA D´EBRE. Terra Alta

CELLER CAN SAIS ENCANTERI CELLER CAN SAIS, . Sense D.O.

MOSCAT AGRICOLA DE GARRIGUELLA I RABÓS. Empordà

ESSENCIA DE GERISENA (2021) CELLER GERISENA. Empordà

Vi escumós brut reserva

ADERNATS BRUT RESERVA (2020) VINÍCOLA DE NULLES . Cava

Vi escumós brut nature

ELYSSIA BRUT FREIXENET. Cava

Vi escumós brut nature reserva

MARTA (2021) BODEGAS TORRE DEL VEGUER. Penedès

CAVA PORTELL BRUT NATURE RESERVA (2018) VINÍCOLA DE SARRAL I SECCIÓ DE CRÈDIT. Cava

NATURE MIL·LÈSSIMA FREIXA RIGAU SA. Cava

Vi escumós brut nature reserva

ADERNATS PUR (2012) VINÍCOLA DE NULLES . Cava

MONICA (2019) CAVA FARRE-GARRIGA. Cava

Vi escumós rosat

ELYSSIA PINOT NOIR FREIXENET. Cava

CAVA JAUME SERRA BOUQUET ROSE BRUT JAUME SERRA. Cava

Vi escumós dolç

CAVA JAUME SERRA ICE ROSE JAUME SERRA. Cava

CAVA JAUME SERRA ICE JAUME SERRA. Cava

Vermouth