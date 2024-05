Cau un grup que robava persones d'edat avançada quan treien diners del caixer amb el mètode de 'la sembra'

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup especialitzat en furts a gent d'edat avançada quan retiraven diners de caixers automàtics. És la primera investigació que els Mossos fan sota la direcció de la fiscalia de protecció de víctimes vulnerables. L'operació policial es va fer el 25 d'abril, quan es van detenir quatre dels cinc investigats. Se'ls atribueixen dotze fets delictius, un d'ells a Girona, a través dels quals van estafar més de 21.000 euros. Feien servir el mètode conegut com 'la sembra': aprofitaven que la víctima treia diners per mirar el PIN que introduïa, després llençaven un bitllet a terra dient-li que era seu i quan aquesta l'agafava del terra, un d'ells li sostreia la targeta del caixer i retirava diners o feia compres fraudulentes.

Els arrestats són dos homes i dues dones d'entre 19 i 63 anys, com a presumptes autors de delictes de furt, estafes bancàries i pertinença a organitzacions criminals.

En el moment d'actuar cada membre del grup tenia un rol específic. Un era l'observador del codi de seguretat de la llibreta o targeta de la víctima. Un altre s'encarregava de distreure la víctima llençant el bitllet i després li preguntava si era seu, mentre l'observador li sostreia la llibreta o targeta del caixer. Aquest mateix anava a un altre caixer proper o al del costat i extreia els diners o feia les compres. Altres membres es dedicaven a vigilar l'entorn per no ser detectats i fins i tot distreien a les persones del voltant. Actuaven tant ràpid que eren capaços de fer diferents extraccions de diners en l'estona que la víctima tardava en adonar-se dels fets. En una ocasió van arribar a fer sis extraccions aconseguint 4.713 euros i en una altra una extracció de mil euros i diferents compres per un valor aproximat de 3.586 euros.

El grup, format per cinc integrants, utilitzava identitats falses i no tenia arrelament al país, sinó que es movia amb molta facilitat i actuava en diferents llocs en un petit espai de temps. Només en tres mesos van cometre dotze fets delictius a Argentona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Mataró, Girona i Reus.

La investigació es va iniciar al gener, quan es va detectar un augment d'aquesta tipologia de delictes. Gràcies a les gestiones d'investigació i els indicis recollits, els agents van comprovar que tots aquests fets podrien estar relacionats i que els autors podrien ser els mateixos en tots els casos.

Les indagacions i les imatges de les càmeres de seguretat de les entitats bancàries van permetre atribuir els fets delictius a un grup de cinc persones. Els investigadors van aconseguir acreditar que conformaven un grup criminal, molt actiu i amb caràcter estable en el temps, que de forma coordinada, feien diverses funcions específiques amb la finalitat de cometre els furts i estafes.

En observar que podien marxar de Barcelona en qualsevol moment, la fiscalia de protecció de víctimes vulnerables va sol·licitar al jutjat de guàrdia d'incidències l'autorització per dur a terme l'operació policial. En aquesta es van localitzar i detenir els quatre implicats en els fets i es van intervenir uns 4.000 euros, roba i complements característics que utilitzaven en el moment de cometre els fets per no ser detectats.

La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.

Els quatre detinguts van passar a disposició judicial el 28 d'abril davant del jutjats d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.