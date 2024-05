Els funcionaris de presons, a l’espera que el nou govern compleixi els acords pactats

L’esclat a les presons catalanes per la mort d’una treballadora a la presó Mas d’Enric, al Tarragonès, va baixar d’intensitat gràcies al pacte firmat entre alguns sindicats i el Departament de Justícia. Les reivindicacions que més sonaven eren les que estaven relacionades amb la seguretat, i també les dimissions dels màxims responsables de les presons, la consellera Gemma Ubasart i el secretari de mesures penals, Amand Calderó. Sobre la seguretat, segons UGT, s’ha avançat gràcies als acords als quals s’ha arribat amb el Departament. Pel que fa a la segona demanda, el director de la presó, Paco Romero, va presentar la seva dimissió. Ha estat nomenat coordinador de seguretat.

Les eleccions catalanes han deixat un escenari on difícilment permetrà a Esquerra Republicana tornar a ocupar la conselleria de Justícia, motiu pel qual els sindicats que van firmar les millores (UGT, CCOO, la Intersindical i IAC-CATAC), estan esperant que es produeixi el canvi de cartera per poder tenir nous interlocutors i «començar a treballar». «Hi ha dates fixades a l’acord que vam firmar, la negociació es va produir durant la convocatòria de vaga i, per tant, és d’obligat compliment i té rang de conveni», assegura la representació del sindicat UGT a Puig de les Basses, la presó de Figueres.

"Reclamacions històriques"

Entre les millores pactades, hi ha reclamacions «històriques», com ara la restricció de treballar a la cafeteria per part dels interns, una tasca que desenvoluparà personal extern. A la cuina i als tallers es tindrà en compte el perfil de l'intern, i per millorar la seguretat es lligaran els estris punxants a les taules i s’apostarà més per productes que ja estiguin tallats i que, per tant, redueixin l’ús de ganivets.

L’ampliació de la plantilla amb 800 funcionaris més a les presons catalanes també és una altra bona notícia, segons assenyalen. Sobre això, aquest any s’han de fer efectives almenys la meitat de les places. També s’han acordat millores salarials amb increments del 13% del complement específic, així com formació continuada per professionalitzar el personal: «quan entres al teu torn, pots trobar-te que has d’apagar un foc i després potser has de fer una assistència mèdica de primers auxilis, hem de fer moltes intervencions per les quals no ens formen», indica el sindicat. Amb tot, recorda que «encara hi ha agressions a les presons», i que continuaran reclamant mesures com ara l’ús d’aerosols.

Els sindicats, CSIF i ACAIP i les plataformes Marea Blava i Samarretes Negres no van signar el pacte perquè consideren que no es podia pactar res amb l’actual direcció de la Conselleria, de qui en van demanar la dimissió.