Un pres de Mas d’Enric mata una cuinera del centre i se suïcida

Un pres del centre penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar, al Tarragonès, ha matat aquest dimecres a la tarda una cuinera del centre i després s’ha suïcidat, segons ha comunicat el sindicat CATAC. Els Mossos d’Esquadra investiguen la doble mort, segons ha confirmat l'ACN. El crim, segons elcaso.cat, s’ha produït entre les 4 i les 5 de la tarda. La dona era treballadora del Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE) i ha mort per les ferides d’arma blanca causades pel pres, que també treballa a la cuina del centre. El sindicat ha convocat per aquest dijous al migdia una concentració de condol i rebuig al crim.

Fonts penitenciàries han confirmat a l'ACN que la víctima del pres és una de les cuineres de Mas d'Enric. Alhora han explicat que l'intern feia temps que complia condemna en aquest centre i que treballava a la cuina. De fet, exercia un cert càrrec de responsabilitat interna que en el dia a dia del centre es coneix com a caporal, i que indica que era una persona de confiança a la cuina.

Les mateixes fonts han indicat que ara com ara ningú s'explica què ha pogut passar ni perquè l'intern ha reaccionat d'aquesta manera. La plantilla del centre penitenciari s'ha mostrat consternada pel succés.

També han indicat que demà dijous es faran cinc minuts de silenci a tots els centres penitenciaris de Catalunya.