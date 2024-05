Els Mossos van suspendre un any un agent per col·laborar amb la seguretat de VOX en els actes del partit a Girona

El Departament d'Interior va suspendre l'abril de l'any passat un mosso d'esquadra per fer de coordinador amb el servei de seguretat de VOX quan tenia un acte a Girona, segons ha avançat El País i han confirmat fonts de la conselleria a l'ACN. L'home enviava correus a la policia catalana signant ell com a VOX sense haver demanat la compatibilitat. L'agent va ser sancionat per una falta molt greu, amb un any i un dia de suspensió de feina i sou. La Divisió d'Assumptes Interns va analitzar el cas i va concloure que el mosso exercia una activitat incompatible amb la de ser funcionari, segons el diari. L'afectat ha defensat a El País que es tractava d'un voluntariat que feia en hores que no eren laborals i que no necessitava cap permís.

L'agent estava destinat a l'àrea de seguretat ciutadana a Girona. La investigació d'assumptes interns va començar al març del 2021 després que l'agent comencés al novembre de l'any anterior aquesta tasca a VOX. La seva funció, com a afiliat al partit, consistia en comunicar els actes públics i els desplaçaments dels líders de VOX a Girona.

Interior va comunicar la decisió l'abril del 2023. L'home està de baixa des de llavors i ha recorregut judicialment la decisió. Està previst que es produeixi la vista al desembre, segons El País. L'afectat ha afirmat al diari que està vivint una persecució política que vulnera la seva llibertat ideològica i ha criticat que no s'ha actuat igual amb els agents que han escortat voluntàriament Carles Puigdemont.