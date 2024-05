S'encalla l'acord entre FGC i l'Ajuntament de Queralbs per la nova concessió de Vall de Núria

Les negociacions entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'Ajuntament de Queralbs per la nova concessió de l'estació i l'espai d'oci de Vall de Núria s'han encallat. El 30 d'abril van anunciar un principi d'acord, però no han aconseguit acostar posicions. L'Ajuntament vol seguir treballant-hi i insta l'empresa pública a modificar el contracte vigent fins al 31 de desembre -el 31 d'abril acabava la vigència-, però l'empresa rebutja aquesta opció. "Ferrocarrils dona per manifestada la seva posició i restarà a l'espera que l'ajuntament iniciï els tràmits per a l'adjudicació de la nova concessió", afirmen en un comunicat. El consistori reclama un document amb les inversions previstes en els 30 anys de concessió.

El consistori detalla en un comunicat que durant la darrera reunió a Barcelona el 31 d'abril l'empresa pública va proposar l'ampliació de 20 a 30 anys, "per sorpresa de l'Ajuntament", al·legant que era la "durada mínima de contracte que podia acceptar". Des de Queralbs, però, remarquen que aquesta ampliació no incloïa l'increment d'inversions pactades inicialment ni tampoc "una garantia" de la seva realització. Unes inversions que, segons l'ajuntament, també estaven supeditades als pressupostos de la Generalitat. També expliquen que estan a l'espera de rebre el document d'un conveni paral·lel i diferenciat de la concessió -se signarien simultàniament- de les inversions necessàries als entorns de l'estació de cremallera i que es van quantificar en 1 milió d'euros.

D'altra banda, l'Ajuntament admet que és un tema "complex" i "prioritari" i una decisió "col·lectiva del municipi" per ser un projecte "clau" a la comarca i de país. "La futura concessió ha de permetre treballar en aquest espai de manera corresponsable amb la Generalitat, per tal d’atraure oportunitats en municipis de muntanya com Queralbs i als del seu entorn", es diu al comunicat, per revertir el despoblament i atraure un turisme de qualitat i respectuós amb l'entorn. També subratllen la necessitat de gestionar el territori amb polítiques específiques i fruit de l'"escolta activa" cap a les persones que hi viuen i hi treballen.

FGC no vol modificacions de termini

L'empresa pública no vol sentir a parlar de més modificacions de termini de la concessió vigent perquè seria la tercera vegada i "no és cap solució". Defensen que jurídicament no és possible i que comprometria les inversions previstes en els pròxims mesos.

En un comunicat, retreu a l'Ajuntament "que no hagi manifestat ni tan sols l'acceptació del principi d'acord assolit el 30 d'abril" ni tampoc "cap tramitació de la concessió", un fet que ha impedit, segons diuen, "avançar en la redacció del conveni". Tampoc entenen per què avui dia encara no s'ha exposat públicament al poble quan el temps "és un factor delimitant".

En aquest sentit, FGC assenyala que "preocupa molt la manca de compromís" de l'Ajuntament i la seva "inacció". Per això ara esperen que el consistori inici els tràmits de la nova concessió.

El principi d'acord de finals d'abril

El principi d'acord anunciat el 30 d'abril, el dia que finalitzava la pròrroga d'explotació de l'estació d'esquí i la zona de lleure de Vall de Núria, les dues parts es mostraven optimistes. Es parlava de rubricar el definitiu en qüestió de dies, però, de moment, no hi ha una proposta definitiva i consensuada sobre la taula.

Entre els punts controvertits de la nova concessió hi havia allargar la concessió amb el compromís de més inversions i també al desenvolupament de l'entorn immediat de Queralbs i Vall de Núria. En aquell moment també s'apuntava que caldria tancar la xifra del cànon. L'Ajuntament de Queralbs demanava que el cànon anual fos de 25.000 euros, mentre que FGC el situava als 10.000 euros.

Un dels punts que generava més discrepàncies en la negociació de l'acord era que l'Ajuntament de Queralbs es reservava el dret a reduir la concessió a la meitat de manera unilateral si en algun moment FGC no complia amb les inversions compromeses. Per FGC, aquesta era una "línia vermella" que no podien acceptar. Finalment, aquest punt es va excloure del document. D'altra banda, sí que formava part de l'acord la gestió de la Cabana dels Pastors per part d'FGC amb el compromís de fer una inversió per arreglar-la i posar-la al dia.

FGC, empresa pública de la Generalitat, s'encarrega de l'explotació de la zona d'esquí en terrenys comunals i del parc lúdic de Vall de Núria des de l'any 1985. L'any 2017 va finalitzar la concessió que hi havia i, des d'aleshores s'han anat fent pròrrogues curtes de dos anys com a màxim. La darrera finalitzava aquest abril i l'objectiu de totes dues parts -Ajuntament de Queralbs i FGC- era fer una concessió nova.

L'empresa pública va amenaçar de deixar la gestió a partir del maig en considerar que "s'estava molt lluny" d'un possible acord. El seu president, Antoni Segarra, va qualificar d'"inacceptables" les condicions que exigia l'Ajuntament. Entre les línies vermelles, hi havia establir un cànon de 25.000 euros anuals per poder fer ús dels terrenys comunals i el parc lúdic i que el consistori pugui escurçar la concessió a la meitat de forma unilateral en cas d'incompliment d'inversió i sense compensar a l'empresa pels actius que hi quedin.

Des de l'Ajuntament, per la seva banda, reclamaven un nou conveni que els permetés, per primer cop, tenir poder de decisió en l'estació. Entre les principals demandes, hi havia la de tenir veu en la comissió de seguiment on poder decidir aspectes com futures inversions així com l'elaboració, per part de FGC, d'un estudi sobre els reptes de futur de la vall entre els punts principals.

Preocupació a la vall

La possible sortida de FGC en la gestió de l'estació ha generat alarma entre diferents sectors de la Vall de Núria. Les patronals ripolleses -Unió Intersindical Empresarial del Ripollès, Unió de Botiguers de Ribes de Freser i la Federació de Comerç del Ripollès- van expressar la seva preocupació en un comunicat conjunt on es reclamava un acord "immediat" per posar fi a aquesta incertesa, que posava en risc molts llocs de treball directes i indirectes.

Ferrocarrils segueix explotant la línia del Cremallera, el complex hoteler (que compta amb una concessió del Bisbat d’Urgell de 90 anys) i el telefèric Coma del Clot, que dona servei a l’Alberg de Núria.