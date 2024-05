Camí al 9-J: els gironins que volen anar a Brussel·les

El proper 9 de juny, els ciutadans europeus aniran a les urnes per escollir 720 diputats al Parlament Europeu-quinze més que en les últimes eleccions, celebrades l’any 2019- que representaran gairebé 450 milions de persones. A Espanya hi haurà 38 milions d’electors -dels quals més de mig milió viuen a les comarques gironines-que escolliran 61 representants a l’eurocambra. A les comarques gironines, hi haurà una mica més de 6.000 nous electors que podran votar per primera vegada. Tot i que a les eleccions europees la circumscripció és única -i per tant, les candidatures no són provincials sinó comunes a tot l’Estat-, es poden trobar candidats gironins a les llistes d’alguns dels principals partits, tot i que cap d’ells vagi com a cap de de cartell.

Per part de Junts i Lliures per Europa-candidatura encapçalada per Toni Comín-, en el número 4 hi ha l’exdiputada gironina al Congrés Mariona Illamola, professora agregada i membre de l’àrea de Dret Internacional Públic de la Universitat de Girona (UdG). Illamola va fer el salt a la política l’any 2019, quan es va presentar com a número 2 al Congrés per Girona per darrera de Quim Forn, tot i que es va convertir en cap de llista quan l’exconseller va ser inhabilitat. Illamola va ser diputada al Congrés de Junts per Girona des de 2019 fins a les eleccions del passat mes de juliol, quan Marta Madrenas es va convertir en la nova cap de llista.

A la mateixa llista de Junts, tot i que molt més enrere (número 38) hi ha el també gironí Oriol Vila i Casellas, coordinador territorial de la JNC. Nascut l’any 1994, Vila ha estudiat Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i treballa a la Fundació Support-Girona. El maig de l’any passat va anar a la llista de Gemma Geis per a l’alcaldia de Girona, tot i que ocupava la vintena posició i per tant no va resultar escollit regidor.

Finalment, l’altre candidat gironí de la llista de Junts és David Mas, exregidor de l’Ajuntament de Celrà i assesssor de la Diputació de Girona. Mas va exercir com a representant de Junts a Celrà des de 2012 i fins als passats comicis, quan va deixar pas però va formar part de la llista en un lloc simbòlic per donar-los suport.

Pel que fa a Esquerra, la candidatura de la qual formen part és Esquerra Republicana de Catalunya-Ara Repúbliques, i al conjunt de l’Estat es presenta amb altres formacions polítiques sota el nom d’Ara Repúbliques. Els seus socis són Bildu, BNG i Ara Més. La llista està encapçalada per l’actual eurodiputada Diana Riba i el seu número 2 és el mediàtic Tomàs Molina, que ha fet el salt de la meteorologia a la política. En quarta posició d’Esquerra, i 9 de la coalició, hi ha un gironí, tot i que fa temps que resideix a Brussel·les. Es tracta d’Oriol Cases Vilà, que va ser cap de comunicació de l’Ajuntament de Girona entre 2009 i 2016 i que des de llavors ha estat assistent de diferents eurodiputats d’Esquerra al Parlament Europeu, inclòs el recentment desaparegut Josep Maria Terricabras. A més, durant uns mesos va ser cap de gabinet de Cultura de la Generalitat.

A la llista dels republicans, en el número 21, hi ha un altre gironí: el regidor llagosterenc Aniol Vinyoles, de Jovent Republicà. Vinyoles és tècnic en producció agropecuària, tècnic superior en indústries alimentàries i professionalment treballa al sector primari, concretament al món de la pagesia. Des de les últimes municipals és regidor a Llagostera.

Raül Valls, als Comuns Sumar

A la llista de Sumar hi ha també un gironí. Es tracta del garrotxí Raül Valls, que va ser el candidat dels comuns a Olot a les últimes municipals i que no va aconseguir recuperar la representació del seu partit. Valls és el número 3 de Comuns-Sumar a Catalunya, tot i que al conjunt de l’Estat és el número 21 de Sumar. Tot i que és nascut a Barcelona, fa temps que viu a la Garrotxa i s’ha involucrat en nombroses lluites de defensa del territori, com per exemple l’oposició al túnel de Bracons. Precisament, els comuns han decidit obrir la campanya de les europees precisament des de Girona, avui a dos quarts de set de la tarda a la plaça de l’Assumpció. L’acte comptarà amb la presència del cap de llista de Comuns Sumar, Jaume Asens, la número 2, Júlia Miralles, i el propi Raül Valls.

