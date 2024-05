Els veïns del parricida de Ripoll relaten problemes de convivència: "M'havia dit que no podia controlar el seu fill"

La relació entre el presumpte parricida de Ripoll i la víctima era conflictiva. Així ho han descrit veïns i amics de l'acusat durant la segona sessió de judici a l'Audiència de Girona. Segons ha explicat un amic de l'acusat amb qui de vegades s'ajuntava, li havia parlat de la relació que tenia amb la seva mare: "sempre parlava d'ella com si fos la dolenta del conte, es queixava que li deixava pocs diners, i se'ls gastava en cocaïna i marihuana", ha indicat. També ha dit que "sempre anava armat", i havia vist la col·lecció de ganivets, escopeta, ballesta i altres armes blanques que tenia a la seva habitació.

Els veïns han dit que no tenen constància que estudiés o treballés i han sigut contundents a l'hora d'afirmar que hi havia hagut problemes de convivència entre mare i fill, perquè es discutien: "se sentien crits sobretot durant els caps de setmana, quan ella treballava de nit perquè el fill convidava amics i muntava festes", ha explicat una veïna. Un altre veí havia sentit una discussió entre ells a l'escala: "em va dir que se n'anava a dormir tard però la seva mare no li deixava dormir al matí", ha relatat l'home. En una altra discussió que va presenciar l'acusat li deia a la seva mare si li havia trobat feina, i ella li havia dit que no havia tingut temps. En més o menys mesura, alguns n'havien parlat amb la víctima per mostrar-li la seva preocupació pels problemes de convivència. "Ella sempre deia que ja ho sabia, m'havia dit que no podia controlar el seu fill, que se li n'havia anat de les mans", ha dit una altra veïna. A l'acusat també li havien dit que intentés fer menys soroll, i que intentés portar-se millor amb la seva mare. "Havia parlat algun cop amb ell per dir-li que treballés o estudiés, i ell semblava que ho entenia". També tenien constància que l'acusat havia muntat plantacions de marihuana al bloc.

Un testimoni "clau" no es presenta

El magistrat ha multat un testimoni que no ha comparegut al judici. Es tracta d'un jove que formava part del grup d'amics de l'acusat, i a qui en alguna ocasió el processat li havia dit que tenia intenció de matar a la seva mare. Es tracta d'un testimoni "clau", també per la defensa, perquè també podria corroborar que la nit abans del crim havia estat consumint drogues. Per això, tant el fiscal com la defensa han demanat que se li interposi una multa i que se'l citi a declarar dilluns, i si cal, detingut pels Mossos d'Esquadra. El magistrat de la secció tercera ha acceptat la petició i ha sancionat amb 500 euros al testimoni, indicant que si es presenta dilluns i justifica l'absència se li retirarà, i que si no es presenta, requerirà al cos policial que actuï.

"Estava com sempre"

La nit dels fets va convidar quatre amics a casa. Un d'ells ha dit que l'acusat va fumar dos porros de marihuana, i l'altre ha afegit que va beure cerveses. Tots dos han coincidit a dir que tot i el consum, "estava bé, com sempre". Fins i tot van cuinar macarrons.

Un dels amics va quedar-se a dormir a casa seva, i l'endemà va ser alertat pel mateix acusat que havia matat la mare, i que "tu seràs el següent si no marxes". Aquest testimoni està citat a declarar el dilluns.

El fiscal demana 28 anys de presó a l'acusat per un delicte d'assassinat i un delicte d'armes prohibides. La defensa admet l'autoria del crim però demana l'absolució perquè sosté que tenia les capacitats anul·lades per diversos trastorns mentals i addiccions a drogues. Alternativament, demana una eximent parcial o atenuants.