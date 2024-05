La Diputació continua amb el desplegament de la fibra òptica

La Diputació de Girona continua desplegant la xarxa de fibra òptica pel territori, amb obres que estenen la xarxa al llarg de la seva traça de carreteres per donar servei al més municipis més petits de les comarques gironines. En el darrer ple, l’ens provincial va aprovar diferents projectes d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de la carretera GIP-4033 d’Alp a Prats, i del tram de la GIV-4033, d’Alp a Urtx pel Vilar amb un pressupost de 440.303,90 euros. També va aprovar inicialment el projecte per les carreteres GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, i de GIV-6025, de l’N-II a Cabanes, amb un pressupost de 491.505,46 euros.

Com a servei d’interès general i per afavorir la millora de les telecomunicacions, la Diputació pretén facilitar el més aviat possible l’arribada de la fibra òptica als municipis més petits de la demarcació, ja que considera que és necessari i convenient, tant des d’un punt de vista social com econòmic.

Totes les actuacions aprovades són en carreteres titularitat de la Diputació de Girona.

D’altra banda, en el ple ordinari del maig, també es va aprovar la modificació del Pla de serveis d’assistència en matèria d’habitatge per incorporar una xarxa de serveis locals d’habitatge. L’objectiu és donar suport específic als ens locals que disposin de serveis d’atenció a la ciutadania per a desenvolupar les polítiques d’habitatge. Aquesta xarxa permetrà compartir grups de treball específics, xarxes de relació i la possibilitat de disposar d’una subvenció per a finançar els diferents serveis.

També s’hi incorpora l’aplicació de gestió de dades d’habitatge dels ens locals, Habidata, una eina que facilita la gestió i l’anàlisi de les dades relacionades amb les polítiques locals d’habitatge a través de la informació generada pel propi ens local.