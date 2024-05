Més del 70% de metges que s’estan formant a Girona es plantegen marxar

El 71,83% de metges interns residents (MIR) que s’estan formant en unitats docents gironines s'han plantejat marxar a l’estranger un cop obtinguin el títol d’especialista. Així ho han assegurat en una enquesta feta per Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari entre el col·lectiu, que també ha recollit respostes de professionals d’arreu de Catalunya.

El secretari de residents i joves facultatius de MC, Àlex Mayer, afirma que la tendència a buscar sortides professionals fora del sistema públic és «creixent i preocupant», però «això no vol dir que tots acabin marxant». La càrrega de treball, que el 48% dels MIR a Girona defineix entre aclaparadora i molt aclaparadora, amb jornades laborals que per al 80% dels enquestats superen les 48 hores setmanals, destaca com a principal factor negatiu del seu exercici professional.

«Tenim vocació i som conscients que estem en una etapa d’aprenentatge, però també tenim vida i projectes personals. A més, veiem la sobrecàrrega dels adjunts, que no és inferior a la nostra», explica Marc Albiol, resident de tercer any i promotor de l’enquesta. L’excés de feina que «fa molt difícil la conciliació» es visualitza també en els descansos dels residents gironins. Així, 1 de cada 10 (el 9,86%) no pot fer el mínim de 12 hores de descans entre jornades, i 4 de cada 10 (el 43,66%) no pot fer el mínim de 36 hores ininterrompudes de descans setmanal.

En aquest sentit, el 70% dels MIR experimenta problemes d’equilibri entre la feina i la vida personal, i això es tradueix en un «estat permanent d’estrès i malestar emocional per no arribar a tot».

Les guàrdies de 24 hores són un dels principals cavalls de batalla dels joves facultatius. El 89% creu que aquest tipus de jornades d’atenció continuada s’haurien d’abolir i el 72% es mostra partidari de substituir-les per guàrdies de 12 hores, encara que suposi fer-ne més. «Treballar 24 hores seguides no només és esgotador físicament i mentalment, sinó que suposa un risc per als pacients, perquè de cap manera pots tenir les mateixes capacitats després de 18 o 20 hores treballant sense parar», remarca la resident de quart any, Mercè Gil.

Aspectes positius

L’enquesta també reflecteix algunes dades positives respecte a les condicions laborals dels MIR. En el cas de Catalunya, en general, majoritàriament no se supera el topall de quatre guàrdies mensuals (62%) i els residents que en fan més és per voluntat pròpia en la major part dels casos. Així mateix, es respecta la ràtio màxima de quatre MIR per cada metge adjunt, amb l’objectiu de garantir una correcta supervisió i tutorització de l’assistència, i es donen facilitats per assistir a cursos i congressos durant la residencia. En general, els residents tornarien a triar la mateixa especialitat (87%) i la mateixa unitat docent (68%).

L’enquesta s’ha fet a 767 residents catalans, una setantena dels quals treballa a Girona.

