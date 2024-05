Absolt l'acusat que s'enfrontava a 6 anys de presó per violar una dona afectada pel consum d'alcohol i drogues a Olot

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per violar una dona en un pis d'Olot quan estava afectada pel consum d'alcohol i drogues el 21 de desembre del 2019. La sentència conclou que no s'ha provat que les relacions sexuals fossin "sense el consentiment de la víctima" o que el processat "s'aprofités d'un estat d'inconsciència" o de "pèrdua del sentit de la realitat" de la dona. El tribunal exposa que no ha comptat amb cap prova "clara i definitiva", com hauria que les restes el semen trobat a la víctima fossin de l'acusat. Al judici, l'advocat de la defensa Carles Monguilod va al·legar no hi va haver coincidència tot i que prèviament havien extret ADN al processat en una causa per un presumpte robatori.

La fiscalia l'acusava d'un delicte d'abús sexual amb penetració i d'un delicte lleu de lesions i sol·licitava 6 anys de presó i multa de 500 euros. En concepte de responsabilitat civil, volia que indemnitzi la dona amb 18.000 euros pel dany moral. En cas de condemna, el processat (que és d'origen equatorià) també s'enfrontava a l'expulsió del país. La defensa va demanar l'absolució.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Juan Mora Lucas, resol que ha quedat provat que el matí del 21 de desembre del 2019 acusat i víctima -juntament amb altres amics- estaven en un pis d'Olot. Havien passat la nit de festa i, des d'hores abans, havien estat "tots ells, consumint una quantitat incerta d'alcohol, marihuana i cocaïna".

"Resulta provat que, al llarg del matí, l'acusat i la denunciant van entrar junta a una habitació del pis, es van desvestir de forma completa o parcial, es van petonejar i van tenir relacions de tipus sexuals, sense que hagi resultat acreditat que hi hagués penetració", exposa el tribunal que afegeix, però, que les declaracions dels testimonis i les pericials no acrediten que aquestes relacions fossin sense el consentiment de la víctima o que ella estigués en un estat d'inconsciència o de pèrdua del sentit de la realitat provocada pel consum de tòxics.

L'Audiència també analitza les lesions localitzades en la víctima i conclou que s'ha provat que, durant les relacions, l'acusat va fer "petons i mossegades" a la dona i que això va deixar marques en la denunciant. A la sala de vistes, la víctima va relatar que va veure que tenia xuclets i una lesió al llavi. El tribunal remarca, però, que "no ha resultat acreditat" que el processat tingués intenció de fer-li mal i, per això, també l'absolen del delicte lleu de lesions.

A l'hora de dictar sentència, i després de valorar les declaracions de víctima, acusat i testimonis, l'Audiència remarca que "allò rellevant en aquest cas és que no hi ha una prova clara i definitiva" que avalin els fets denunciats.

El tribunal exposa que, tot i que van localitzar restes de semen a la dona, "per una omissió clau en la instrucció" no es va comprovar si eren compatibles amb l'ADN de l'acusat. Al judici, Monguilod va aportar documentació per acreditar que, arran d'una altra causa per un presumpte robatori, la base de dades comptava amb el perfil genètic del processat.

Relats contraposats

A més, la secció tercera indica que el fet de tenir relacions sexuals amb un persona que hagi consumit alcohol i drogues no vol dir "per si mateix" que no pogués prestar consentiment. El tribunal recull aquí la declaració de la víctima, que va dir a la sala de vistes que, davant la insistència del processat, "va deixar que passés" i que quan li va dir "ja està, fins aquí", ell va parar. En contraposició, l'acusat va dir que van intentar tenir relacions completes però que ell no va poder perquè no va poder tenir una erecció pel consum previ. També va apuntar que la dona l'havia denunciat perquè no podia donar una explicació als xuclets i per encobrir, davant del seu marit, que li havia estat infidel.

"De les declaracions practicades i de les proves no es desprèn la certesa absoluta que la víctima estigués en un estat tal que no pogués decidir sobre si mantenir relacions sexuals o no", argumenta l'Audiència que exposa que les altres persones que hi havia al pis van dir que no havien vist res estrany, més enllà que acusat i víctima van anar a una habitació.

La secció tercera conclou que "no existeix prova de càrrec suficient" que acrediti que les relacions sexuals "fossin sense el consentiment" de la víctima o que estigués "viciat o anul·lat" per les drogues i l'alcohol: "És a l'acusació a qui correspon subministrar la prova de la culpabilitat, procedint a l'absolució encara que tampoc s'hagi demostrar la innocència clarament". La sala absol el processat perquè no s'han pogut demostrar "més enllà de tot dubte raonable" que l'acusat abusés sexualment de la dona.