Retornen més de 300 coralls i gorgònies capturats accidentalment i recuperats pels pescadors al litoral de Girona

La fase de reintroducció de coralls i gorgònies capturats accidentalment i recuperats pels pescadors al litoral de Girona s'ha desplegat aquest mes de març i ha retornat uns 350 exemplars a la costa de Blanes (Selva), el Port de la Selva i Llançà (Alt Empordà). L'acció forma part del projecte Life Ecorest, una iniciativa d'innovació i cooperació que té com a objectiu restaurar hàbitats marins profunds de Catalunya. Durant els darrers dies, dos dels científics del projecte, Marina Biel i Jordi Grinyó, han visitat les confraries de pescadors d'aquests municipis per retornar els exemplars recuperats en els aquaris que hi ha en totes les instal·lacions pesqueres de la demarcació.

Els coralls i gorgònies que queden emmallats accidentalment a les xarxes de pescadors són traslladats als aquaris de les confraries perquè es mantinguin i es recuperin per poder-los reintroduir al seu hàbitat. Passats els mesos, i un cop comprovats que els organismes estaven preparats per a la reintroducció, els han retornat a mar amb èxit.

La reintroducció es fa a través del mètode bàdminton, que segons expliquen els mateixos científics en un comunicat, és una tècnica que fixa els organismes a un còdol per retornar-los des de la coberta d'una embarcació. Això permet que els organismes arribin al fons del mar en posició erecta. Des de l'Institut de Ciències del Mar detallen que la reintroducció "ha sigut un èxit".

El sector pesquer aposta per la restauració marina amb accions concretes tant en la restauració passiva com en l'activa. La primera és l'establiment de zones de protecció i veda que regulen l'activitat pesquera i permeten la recuperació del medi. En aquest sentit, al litoral gironí hi ha un total de deu zones de protecció i veda, de Llançà fins a Blanes. La segona és la restauració activa que es fa a través del rescat d'organismes capturats accidentalment i que, segons els científics, aquest és un procés que accelera la recuperació natural.

El president de Confraries de Girona, Antoni Abad, explica que ser socis de projectes com aquests "denota la voluntat dels pescadors i del sector en la contribució de la cura i conservació dels hàbitats marins".

Life Ecorest és un projecte que coordina l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i del qual Confraries de Girona n'és soci, al costat de la Fundació la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica, la Universitat de Barcelona i WWF Espanya. El projecte compta amb la contribució financera del Programa LIFE de la Unió Europea.