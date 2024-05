El TSJC demana la creació d'un nou penal a Girona per a casos de violència sobre la dona per la saturació de l'actual

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) demana la creació d'un nou jutjat penal a Girona amb exclusivitat en casos de violència sobre les dones per la saturació del jutjat penal 6, que actualment se'n fa càrrec. El president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, ha explicat que tot i que hi ha un jutge de reforç, només hi ha una oficina judicial que no pot assumir l'elevada càrrega de treball i això provoca que només se celebrin un 60% dels judicis que s'assenyalen. El president en funcions de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ha concretat que si s'acaba creant, la intenció és assumeixi els enjudiciaments d'aquest àmbit de Figueres i així, de retruc, descongestionar aquests jutjats.

L'any passat, a la presentació de la memòria del 2022, el president en funcions de l'Audiència de Girona ja alertava del col·lapse del jutjat penal número 6 de Girona, amb competències exclusives en casos de violència sobre la dona i avisava que no es podien fixar judicis ràpids fins a finals d'aquest 2024.

Un any després, tant el president de l'Audiència com el del TSJC han explicat que la saturació es manté, malgrat el reforç que s'hi ha fet amb un segon jutge i que la solució ha de passar per la creació d'un nou penal amb exclusivitat en aquest àmbit, el número 7.

Tots dos han coincidit a dir que tot i el reforç, l'oficina judicial no ha pogut assumir l'agenda dels dos jutges i que la mesura, per tant, "no ha estat tant profitosa com esperàvem". Això s'explica, han dit, perquè tot i que hi ha dos jutges, es manté el mateix personal funcionari i, per tant, a la pràctica suposa que es mantingui la saturació perquè "falta estructura de suport". En aquest sentit, Barrientos ha detallat s'haurien de celebrar entre 15 i 18 judicis setmanals; però que la realitat és que molts s'acaben suspenent perquè no s'han pogut fer les citacions. Això implica, a la pràctica, que només se celebrin un 60% dels judicis que s'assenyalen.

Tant el TSJC com l'Audiència consideren que la solució ha de passar necessàriament per la creació d'aquest nou jutjat que, al seu torn, ajudaria a descongestionar també els penals de Figueres. La intenció és que el partit judicial de Figueres mantingui la instrucció dels casos de violència sobre la dona però que els enjudiciaments es derivin al nou jutjat de Figueres, si s'acaba creant. El president en funcions de l'Audiència ha admès que això carregaria el nou jutjat però, alhora, en justificaria la seva creació.

A tot això, s'hi suma un nou "contratemps", ha dit Barrientos, perquè la jutgessa titular del penal 6 cessa i es traslladarà a Mallorca per la qual cosa caldrà posar un substitut.

Un nou jutjat a Olot

D'altra banda, entre les peticions que fa el TSJC hi ha la creació del jutjat social número 4 de Girona, un jutjat de primera instància i instrucció, el número 5, a Santa Coloma de Farners i el jutjat de primera instància i instrucció 3 d'Olot. Adolfo Garcia Morales ha dit que Olot se suma als punts "foscos" en els que des de fa temps s'han convertit Blanes i Figueres. En aquest sentit, ha explicat que només hi ha dos jutges amb una elevada càrrega de feina i que, a més, han d'assumir les delegacions de la junta electoral.

Pel que fa a Blanes, ha dit que hi ha "disfuncions" i retards en alguns procediments judicials. Sobre això, Barrientos ha explicat que aquesta situació no es pot explicar des del punt de vista de càrregues judicials perquè estan "ajustades a mòdul" i que tindria a veure amb l'oficina judicial i el personal de suport judicial.

Sobre Figueres, creuen que cal esperar a veure com es tanca l'any amb el nou jutjat de primera instància i instrucció 9 de Figueres. "Estem convençuts que ens ajudarà a agilitzar els processos", ha dit Barrientos. Tot i això, ha admès que en l'últim any han detectat un increment de l'entrada de casos als penals, que estan "molt per sobre" de la càrrega de treball.

Amb tot, segueixen demanant la separació de jurisdiccions del partit judicial de Figueres i la implantació d'una nova oficina judicial, així com el manteniment dels reforços de personal.