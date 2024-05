Enxampats a La Cellera després de robar cable de coure i intercepten una furgoneta a Sant Julià amb 100 quilos més

Els Mossos d'Esquadrahan detingut tres homes en quatre dies per furtar cablejat telefònica la Cellera de Ter i un més, per transportar-ne en una furgoneta a Sant Julià de Ramis. Les investigacions no es donen per tancades i no es descarten més detencions, ja que a Sant Julià va haver-hi dos ocupants d'una furgoneta que van fugir.

Els arrestats de la Cellera dos homes, ambdós de 43 anys i el de Sant Julià, un home de 59 anys. A tots se'ls acusa de presumptes autors d'un delicte de furt. A l'últim també se'l considera presumpte autor d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

El primer dels fets va tenir lloc el dia 24 de maig, pels volts de la una del migdia, quan Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners van rebre l’avís que a la zona del carril bici de la Cellera de Ter hi havia uns homes que podrien estar tallant cable telefònic.

En arribar, amb les dades facilitades per uns testimonis, van començar la recerca fins a localitzar, pocs minuts després, un vehicle ocupat per dues persones i el van aturar.

Durant l’escorcoll del cotxe, van comprovar que el maleter estava ple de feixos de cable de coure. A més, també van localitzar les eines necessàries per sostreure’l, concretament, tres cisalles, unes tenalles, guants, llanterna, navalla i un tornavís. Davant les evidències, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte de furt.

El tall del cablejat va afectar la connexió d’internet i de telefonia de la zona del Pla d’Amunt. El pes del coure intervingut era de 80 quilos i el preu d’aquest material venut com a ferralla oscil·la entre 4,5 i 6 euros el quilogram. Per tant, el valor aproximat del cable de coure localitzat és de 485 euros, indica la policia.

Un camió que es trobava a dins la nau de Sils amb cable de coure / Mossos

Persecució policial

La segona detenció es va produir pels volts de les tres de la matinada del dia 28 de maig quan els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona van veure com un vehicle, que circulava per l’AP-7 i que en veure'ls va disminuir la velocitat i, poc després, va accelerar aprofitant l’avançament d’un camió. Els agents van deduir que amb aquesta conducció tenien la finalitat de passar desapercebuts i per aquest motiu van fer indicacions per tal que sortissin de l’AP-7.

Una vegada fora de l’autopista, el vehicle va accelerar bruscament i es va donar a la fugida a gran velocitat fins que els Mossos els van aturar a l’altura del punt quilomètric 34 de la C-66 a Sant Julià de Ramis.

La policia va comprovar que a l’interior de la furgoneta hi havia 100 quilos de cable de coure, que va intervenir juntament amb una serra i unes cisalles. Davant d’aquest fet, van detenir al conductor pel furt del coure i per desobediència als agents de l’autoritat. Els altres dos ocupants del vehicle van fugir per una zona boscosa molt densa i es van poder escapolir.

El coure intervingut en aquesta ocasió també provenia de línia telefònica. El pes era de 100 quilos, per tant, el valor en el mercat és de 600 euros.

Les investigacions no es donen per tancades i no descarten més detencions.

Empresa no donada d'alta: més de 1.300 quilos

Des dels Mossos d'Esquadra recorden que han intensificat les inspeccions a les empreses de gestió de residus dins del nou pla operatiu implementat pel cos de Mossos d’Esquadra per combatre la sostracció de coure, i concretament en el vessant inspector.

El 28 de maig, agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa i de Medi Ambient van fer comprovacions en una nau de Sils on van intervenir 1.326 quilos de coure. L’empresa no va presentar la llicència d’activitat, ni va poder justificar que compleixi el registre obligatori ni de comunicació de les operacions de compravenda. Els responsables tampoc van poder acreditar la procedència del coure localitzat a l’interior del local.

Els Mossos van aixecar actes d’aquests incompliments i les van remetre les actes als organismes corresponents que són el departament de Serveis Territorials del departament d’Interior, l’Ajuntament del municipi i l’Agència de residus de Catalunya.