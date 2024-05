Els Mossos amplien el nivell 2 del pla sobre robatoris de coure a tot Catalunya, que ha castigat Girona amb 487 casos en un any

L'increment dels robatoris del coure i la seva incidència ha provocat que els Mossos d'Esquadra hagin activat a tot Catalunya el nivell 2 del seu pla específic contra els robatoris de metall (POE Metall). Això anirà lligat a una intensificació de la prevenció i d'accions per lluitar contra aquest fenomen. Fins ara aquest nivell només estava activat les Regions Policials de Camp de Tarragona, Metrosud i Metronord. El cos policial ha decidit aquest després de la reunió feta aquesta setmana entre els màxims comandaments del cos, informen.

Amb dades a la mà, la Regió Policial de Girona no és de les que té més incidència ja que l'activitat es concentra sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i sobretot a la xarxa ferroviària. No obstant, Girona en un any ja ha patit 487 fets -maig del 2023 i abril del 2024-.

Per aquests fets relacionats amb la sostracció de metall, Els Mossos han detingut 28 persones, quatre menys que en el mateix període de l'any anterior. Un fet que suposa una resolució del 12% dels fets ocorreguts en territorí gironí.

A tot Catalunya, des del mes de maig del 2023 fins a l’abril d’enguany s’han registrat 5.885 incidències vinculades en aquest àmbit respecte a les 7.162 denunciades durant l’any anterior, entre furts, robatoris amb força, danys i actes vandàlics. La sostracció de coure a la xarxa ferroviària d’ADIF és destacable ja que ha crescut un 31% en un any a Catalunya i ha provocat molts problemes a la xarxa ferroviària. En el període comprès entre maig del 2023 i abril del 2023 s'han denunciat 263 fets respecte als 199 del període anterior.

Pel que fa a detencions, en el global de Catalunya s'han fet 271 detencions, un 18% més respecte al mateix període de l’any anterior i la major part (75%) tenen antecedents i són reincidents. No solen actuar sols i formen part d’una xarxa criminal i en cada sostracció participen entre 2 i 4 persones. Per cada fet van canviant els participants, la qual cosa dificulta la imputació de grup criminal i facilita penes baixes en cas de ser detinguts.

En la reunió, els Mossos van decidir aquest canvi en l'àmbit de tot Catalunya i passarà sobretot per fer més pressió sobre els grups delictius, més prevenció amb controls de trànsit i en deixalleries i més intel·ligència policial. És a dir es farà més patrullatge en punts conflictius com ara a prop de les vies dels trens per detectar si hi ha persones no autoritzades i també s'implementarà la vigilància aèria amb l’activació d’helicòpters i el dron d’ala fixa.

Pel que fa als controls en deixalleries, intentaran evitar la receptació fent més pressió als punts on es fa la compra i venda de metalls. L’any passat es van realitzar 312 inspeccions en gestors de residus i des de l’inici d’aquest any fins ara s’han dut a terme 172 controls a tot Catalunya. Al voltant d’un 17% han acabat amb infraccions.

Preu desbordat

La sostracció de coure és un fenomen delictiu que traspassa fronteres amb un fort impacte internacional i que està relacionat directament amb el preu d’aquest metall que actualment està en un dels valors màxims registrats en els darrers anys (9,5 euros/kg). L’increment de robatoris està directament relacionat amb la forta demanda que existeix i la facilitat en el reciclatge d’aquest metall. Segons els Mossos, les dades indiquen que a Catalunya des de 2010 hi ha una relació directa entre l'augment del preu del coure i l'augment de robatoris. La sostracció de metalls afecta des d'instal·lacions elèctriques, empreses i construccions i infraestructures crítiques.