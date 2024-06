El Consell de Girona posa el focus del debat en les persones i el context

El Consell de Girona del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani es va constituir l’11 d’abril passat i des d’aquell dia i fins avui, els seus membres han estat treballant per identificar els problemes que es generen en aquest ampli territori quant a migracions, salut, educació i habitatge; elaborar una diagnosi i proposar diverses mesures de futur. El títol preliminar del Consell gironí va ser el de «Persones», a partir del qual es van escollir els quatre subtemes, tots ells transversals i importants per a la vida dels ciutadans, no només de les comarques de Girona, sinó de tot l’arc Mediterrani. Del «Persones» inicial es va decidir obrir el ventall i ampliar el títol del treball enfocant-lo a l’objectiu del Consell i del Fòrum, acordant el nom d’«Igualtat d’oportunitats per a totes les persones».

Aquest va ser el punt de partida i en les següents reunions, que culminaran en l’acte obert a Girona dimecres vinent i els dies 26 i 27 de juny a València, es van posar sobre la taula els quatre temes clau i es van debatre entre tots els membres del Consell. Prèviament, s’havia treballat cada una de les matèries per grups, a través de documents col·laboratius en xarxa, i en les trobades -celebrades el 9 i el 29 de maig- es debatien i consensuaven la identificació dels problemes, quins d’aquests són fonamentals per a la vida de les persones i les propostes de futur que es poden plantejar des del Fòrum.

Dues grans situacions

Els quatre temes s’han treballat a partir de dues grans situacions que afecten de forma transversal i generen grans problemàtiques: posar el focus a la persona i al context, per arribar a fer propostes per als problemes detectats.

Es va escollir també com s’abordaria el debat de cada una de les matèries i on es posarien els focus en cada una d’elles. Pel que fa a l’accés a la salut es va acordar que la persona és la que ha d’estar en el centre i no la malaltia; analitzar les desigualtats que genera l’entorn en el qual es viu i prioritzar l’atenció primària dotant de recursos els metges de família.

L’accés a una educació de qualitat es va abordar des de tres mirades: el paternalisme educatiu, els canvis legislatius constants en un sistema que necessitaria una base sòlida que es mantingués a llarg termini i la manca de formació i recursos dels docents per atendre la diversitat i les desigualtats a les aules.

La igualtat dels drets i els deures i l’exclusió padronal és un dels temes tractats pel que fa als fluxos migratoris. També es va debatre l’impacte cultural entre els joves migrants i l’exclusió social i la bretxa digital, que no només afecta aquest col·lectiu, sinó també a d’altres com la gent gran, les dones o les persones amb discapacitat.

En el tema de l’habitatge es va analitzar el sensellarisme, l’accés a l’habitatge per a les persones vulnerables i el desequilibri territorial.