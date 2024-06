Tres detinguts per cultivar marihuana en dos habitatges a Vilobí i Salt que defraudaven 75.000 euros en electricitat

La Policia Nacionalha detingut tres persones que es dedicaven a cultivar marihuana a l'interior de domicilis i ha desmantellat dues plantacions en tan sols 15 dies durant el mes de maig.

La investigació es va dur a terme gràcies a la col·laboració ciutadana que van denunciar anònimament que es cultivava marihuana en dos habitatges d'ambdós municipis. Veïns que sovint es veuen afectats per talls de llum perquè els cultius s'alimenten d'electricitat aconseguida de forma il·legal, ja que punxen la llum.

Els agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia Nacional de Girona, van començar una investigació i van comprovar l'existència de dues plantacions que eren regentades per tres persones encarregades de la producció, recol·lecta i assecat de la plantació per després vendre la droga.

En el cas de Salt van poder veure que el modus operandi consistia a cultivar marihuana a la segona planta de l'immoble. Tenien dues estances perfectament equipades i que havien deixat aïllades de l'exterior per dificultar que la policia els detectés. Per cultivar la marihuana a més utilitzaven material d'elevat cost.

Mentre que a Vilobí d'Onyar els investigadors van constatar que conreaven marihuana en cinc sales de la primera i segona planta de la finca rústica. Totes estaven també perfectament equipades i aïllades com a Salt.

Aquí els policies van intervenir 90 quilos de marihuana recol·lectada i van detenir un home sense antecedents policials fins ara.

Un cop confirmats tots els indicis, la Policia Nacional va fer els registres dels dos domicilis. En ambdós casos van necessitar efectius de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de Barcelona per fer l'assalt. A banda, també van participar en ambdues operacions la Policia Local de Salt i la Guàrdia Municipal de Vilobí d’Onyar.

Com a resultat, van detenir els responsables de les plantacions i van desmantellar tot el material d'elevat valor utilitzat per al cultiu de marihuana.

Dos milions d'euros en droga

Concretament a la casa de Salt, els agents van desmantellar un cultiu de 576 plantes de marihuana, valorada en un milió i mig d'euros al mercat negre. Aquí van detenir una parella, una dona de 41 anys sense antecedents policials i un home de 47 anys que sí que en tenia per violència masclista. A més, comptava amb una reclamació judicial des del 2022 per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Pel que fa a Vilobí, en aquest domicili la policia hi va trobar ja 100 quilos de marihuana recollits que estarien valorats en mig milió d'euros. A la casa també hi van trobar el responsable del cultiu, un ciutadà albanès irregular de 33 anys, que no tenia antecedents fins ara.

A banda, es va restablir el consum elèctric normalitzat a la zona, ja que fins llavors estava manipulat pels cultius. L'import total defraudat d'energia elèctrica és de 75.000 euros.

Els detinguts de la seva banda van passar a disposició de l'autoritat judicial competent, i es va decretar llibertat provisional amb mesures cautelars fins a la celebració del judici.