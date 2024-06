L'operador Jet2holidays continua creixent l'aeroport de Girona

L'operador Jet2holidays creixerà un 20% a l'aeroport de Girona aquest 2024 i portarà més de 70.000 turistes britànics a la Costa Brava. Aquest any, a més, serà el primer que la seva companyia aèria, Jet2.com, operarà al llarg de set mesos des de la terminal de Vilobí d'Onyar, en una temporada que va començar a finals de març i que s'allargarà fins a principis de novembre. L'aerolínia especialitzada en paquets turístics connecta l'aeroport de Girona amb vuit rutes directes des del Regne Unit. Jet2holidays subratlla que aquest any ha ampliat el ventall de paquets que ofereix als turistes. Des de vacances en família o estades per als joves passant per viatges de luxe o turisme esportiu (centrat en golf i ciclisme).

L'operador britànic continua creixent a l'aeroport Girona-Costa Brava. Segons recull en un comunicat, aquest 2024 els turistes del Regne Unit que passaran les vacances a la Costa Brava amb paquets de Jet2holidays creixeran gairebé un 20%.

En concret, entre finals de març i principis de novembre, la companyia amb seu a Leeds preveu portar més de 70.000 britànics, que aterraran a la terminal de Vilobí d'Onyar. És la primera vegada que Jet2.com operarà a l'aeroport Girona-Costa Brava al llarg de set mesos seguits (perquè abans, les rutes es concentraven sobretot durant els mesos d'estiu).

Aquest 2024, Jet2.com opera vols directes des de vuit aeroports del Regne Unit. En concret, els de Londres-Stansted, Manchester, Leeds, Bristol, Birmingham, East Midlands, Newcastle i Glasgow. Aquestes dues últimes rutes s'operen de manera exclusiva per part de Jet2.com.

De retruc, l'operador turístic Jet2holidays -associat a l'aerolínia- també ha ampliat el ventall de paquets que ofereix als turistes que passen les vacances a la demarcació. L'oferta inclou estades en família, viatges pensats per a joves, vacances de luxe, escapades urbanes a Girona (les conegudes com a 'City Breaks'), estades a xalets o paquets de turisme esportiu (en concret, de ciclisme i golf).

A banda de Girona ciutat, Jet2holidays ofereix sobretot estades al litoral de la Selva i el Baix Empordà. En concret, a Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palafrugell, Begur, l'Estartit i Calonge.