Els divorcis augmenten un 26% a la província gironina durant el primer trimestre de l’any

Durant el primer trimestre de l’any un total de 454 matrimonis van divorciar-se a la província de Girona. Això suposa una mitjana d’uns cinc trencaments al dia, una xifra que supera en un 26% la que es va registrar durant el mateix període de l’any 2023.

Tal com és habitual, el gruix de les dissolucions es va tramitar per la via de l’acord. Durant aquest període 326 separacions matrimonials van ser acordades, mentre que 128 van acabar als jutjats.

L’ascens es pot relacionar, per una banda, amb els baixos registres assolits durant l’inici dels dos anys anteriors, el 2021 per la pandèmia del coronavirus, i el 2022 per la vaga de lletrats de l’administració de justícia.

Des de l’any 2015, quan es van registrar 1.925 divorcis a la província, les demandes de dissolució van anar a la baixa amb una tendència que no s’ha acabat de trencar. El 2021, coincidint amb l’aturada judicial per la pandèmia, va tocar fons amb 1.473 demandes, un 24% menys que sis anys enrere. L’any passat va tancar amb 1.490 divorcis, una xifra similar a la dels dos anys anteriors.

Si mirem les dades que s’han registrat a cada jutjat gironí, es pot comprovar que el gruix de les demandes s’han tramitat als jutjats de Girona (106) i als de Sant Feliu de Guíxols (85), aquesta última dada essent sorprenent tenint en compte que l’any 2023 va tancar amb 114 divorcis en aquest partit judicial. Per darrere hi ha Figueres i Santa Coloma de Farners (64 cadascun); la Bisbal d’Empordà (45); Blanes (43); Olot (27); Ripoll (16) i Puigcerdà (5).

Les dades difoses pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) també exposen les separacions registrades durant aquest període. A Girona se n’han produït vuit, la majoria de les quals de forma consensuada.

Pel que fa als procediments guàrdia, custòdia i aliments a fills menors d’edat, es van presentar 230 demandes a la demarcació gironina, la meitat de les quals per la via judicial. A més, es van presentar 162 demandes més per demanar alguna modificació d’aquestes mesures, de les quals més de la meitat es van fer per la via judicial.

En últim lloc, un total de quatre parelles gironines van decidir deixar de formar part del registre de parelles estables de Catalunya. En aquest sentit, durant l’any passat es van produir deu ruptures al registre.