Una vegada al mes es produeix un esdeveniment a la residència ORPEA Girona que els grans esperen amb molt d'entusiasme. L'esperada cita consisteix en un vermut dominical, però té una peculiaritat. No és un vermut qualsevol, sinó "El vermut familiar", un aperitiu que el centre prepara per a reunir la gent gran amb les seves famílies i amics un diumenge de cada mes. La idea darrere d'aquesta iniciativa és que els residents mantinguin i enforteixin els seus vincles familiars.

Anna Mateo, psicòloga d'ORPEA Girona, explica el gran acolliment que ha tingut: "Els residents estan desitjant que arribi aquesta cita amb els seus fills, nebots… els encanta. Un dels principals problemes de la tercera edat en el nostre temps és la solitud. Quan els llaços afectius de les persones majors amb els seus familiars continuen sent forts tenen millor salut física i psicològica. Se senten secundats i abrigallats i suposa una injecció d'autoestima molt important. Per part seva, els familiars valoren molt que la residència proporcioni aquest espai de gaudi dels seus majors”.

Sobre la motivació de la residència en posar en marxa aquesta iniciativa, la psicòloga explica: “Les residències han canviat molt. El nostre centre és lluminós, modern i acollidor, amb habitacions personalitzades pel resident, com ha de ser una llar. I en una llar reps amics i familiars. Viure en una residència no és sinònim de veure menys a la família. Els centres hem de treballar per a facilitar que els vincles familiars es mantinguin, organitzar activitats per a facilitar que els residents, els seus fills, els seus nets, passin temps junts. Les famílies han de tenir un lloc prioritari en la planificació d'activitats de les residències i del resident”.

En "El vermut familiar” s'implica tot l'equip de la residència. Des dels cuiners del centre, que preparen el menjar a la cuina, fins a la recepcionista, que gestiona la llista de convidats, o els gericultors i educadors socials, que busquen que els residents, i també els familiars, passi una bona estona. “El pròxim vermut familiar tindrà lloc el 25 de desembre, serà un aperitiu amb sabor de Nadal, i els residents no paren de preguntar-nos sobre ell”, somriu la psicòloga d'ORPEA.

"Cafè Alzheimer" i vivers familiars

No es tracta de l'única activitat per a integrar a les famílies en el dia a dia de les residències. Una altra acció molt valorada pels familiars que desenvolupa ORPEA Girona és “Cafè Alzheimer”. Es tracta d'una trobada mensual entre els familiars de persones amb alzheimer i especialistes del centre, on es fomenta la comunicació i sensibilització cap a diferents aspectes d'aquesta patologia. Els professionals informen i resolen els dubtes més freqüents sobre el desenvolupament de la malaltia i les necessitats dels majors i dels cuidadors.

Aquesta cita és també “un espai on compartir inquietuds, preocupacions, vivències i experiències, mentre es pren un cafè. La dinàmica és com la d'un grup de suport tradicional. Coincideixen amb altres persones que han passat per situacions semblants i, per tant, poden sentir-se escoltats i compresos, es comparteixen moments divertits per a alliberar tensió. Veure a un ser estimat amb alzheimer o demència és dur i els familiars consideren molt positiu aquestes trobades”, indica Anna Mateo.

Els residents amb alzheimer d'ORPEA Girona es troben en una unitat específica, la Unitat Protegida d'Alzheimer i altres Demències (UPAD), que ofereix una atenció personalitzada a la gent gran amb deterioració cognitiva o algun tipus de demència. A més del ‘Cafè Alzheimer’, la residència també ha posat en marxa altres activitats conjuntes entre els familiars i majors de la UPAD ja que “a nivell cognitiu és molt positiu per a aquests residents mantenir contacte i activitats amb cares conegudes”, segons la psicòloga.

Una d'aquestes activitats és la cura del viver. “Tenim un hort urbà en el qual els residents i familiars han plantat enciams, escaroles, cabdells, remolatxes, pèsols, etc. Els majors s'encarreguen de cuidar-les, regar-les i trasplantar-les”, comenta Anna Mateo. Aquesta especialista indica que es tracta d'una activitat quotidiana molt ben rebuda a la UPAD, perquè “permet que les persones amb alzheimer estiguin entretingudes i actives, però no demanda massa concentració o destresa manual”.

Visites socioculturals i excursions nadalenques

Altres iniciatives que comparteixen els majors d'ORPEA Girona amb les seves famílies són les excursions. “Als residents els encanta aquest tipus de sortides perquè es diverteixen i desconnecten de la rutina diària. A més, contribueixen a l'envelliment actiu i a millorar la seva autonomia”, assegura la psicòloga. En el centre intenten que tots els residents surtin mínim una vegada al mes, tant aquells que són més autònoms com els que tenen major grau de dependència.

L'última que es va realitzar va ser a les Fires de Sant Narcís, on els majors i els seus familiars van poder gaudir de l'ambient lúdic d'aquesta tradicional festa i participar de les diferents activitats que es van desenvolupar. També van aprofitar per a menjar castanyes, una tradició en aquesta època de l'any.

Els residents ja estan expectants amb la pròxima excursió, una visita cèntrica a l'enllumenat de Girona i a les exposicions de pessebres a la qual, per descomptat, poden apuntar-se les famílies. L'objectiu és el mateix que el vermut que tindrà lloc a finals de desembre. Que els residents i familiars continuïn celebrant junts els moments especials i, en concret, un bon Nadal.