L'històric concessionari Renault de Girona va canviar fa un any de mans. Des de llavors opera sota la denominació d'Intercargirona i actua en el mercat sota el paraigua del Grup Espigol de Figueres, empresa familiar fundada el 1973 per Joan Espigol Bussalleu i que actualment dirigeix juntament amb els seus fills Robert i Xavier, essent tot un referent en el sector de l'automoció com a distribuïdor local de vendes i postvenda a les comarques gironines. La seva trajectòria està acreditada també per la representació de les marques Nissan i Toyota a l'Alt Empordà, igual que Lexus, Renault Group, Infiniti, Maxus, Silence, Zero i King Tony per a tota la demarcació, així com Grupcar, la marca del grup amb una activitat destinada al mercat de vehicles d'ocasió. Intercargirona és el concessionari Renault a Girona i Figueres i des d'on es continuarà prestant un servei de qualitat de venda i postvenda en els vehicles Renault i Dacia.

Robert Espigol explica en aquesta entrevista els plans de futur, les estratègies i els valors del concessionari Intercargirona i destaca que, una vegada més, la prioritat és transmetre satisfacció als seus clients, a qui es considera una prioritat, i continuar essent una referència. Aquesta filosofia, l'element distintiu d'actuació i la seva manera de treballar ha portat el Grup Espigol a consolidar una excel·lent possició dins del mercat de l'automoció.

- Expliqui sobre el Grup Espigol i el seu enfocament cap a la indústria de concessionaris de cotxes a la província. Quins són els seus objectius principals?

- El nostre principal objectiu és posicionar-nos com un dels referents principals en els serveis de mobilitat a la província de Girona.

- Des que van adquirir Renault i Dacia fa un any, com ha estat l'experiència i quins han estat els èxits més destacats fins ara?

- Ha estat una etapa intensa. Des del principi, hem centrat els nostres esforços a millorar l'experiència del client, establint-la com a element distintiu del nou concessionari Renault i Dacia a Girona i Figueres. Malgrat que reconeixem que encara queda camí per recórrer, continuem treballant amb determinació per millorar constantment i estem satisfets amb el progrés que estem fent en la direcció correcta.

- Un dels pilars fonamentals del Grup Espigol és el servei de qualitat als clients. Podria detallar-nos com es centren a oferir aquesta experiència excepcional a qui visita els seus concessionaris?

- La satisfacció del client és una pedra angular del nostre enfocament empresarial. Com a part essencial de la nostra estratègia, dediquem temps i recursos significatius a la formació del nostre personal per garantir que estiguin completament capacitats per oferir una experiència i assessorament al client de la màxima excel·lència. Creiem que aquesta inversió no només millora la qualitat dels nostres serveis, sinó que també contribueix a establir relacions a llarg termini amb els nostres clients, basades en la confiança i la satisfacció.

- La marca Renault és una part important del seu grup. Quines estratègies han implementat per a reforçar la presència de Renault a la província i atreure més clients?

L’adquisició del concessionari Renault i Dacia a Girona i Figueres ha sigut estratègica, i seguim la mateixa política del Grup, enfocant-nos en els següents pilars estratègics: el servei al client personalitzat, la diferenciació, la sostenibilitat, la innovació tecnològica, les col·laboracions estratègiques i la reputació i confiança.

- Quins són els desafiaments que estan afrontant en el camí per a posicionar-se com un dels concessionaris líders a la província, i com els estan superant?

- Ens enfrontem a una sèrie de reptes significatius en el nostre camí. Entre aquests, destaquen una competència feroç que exigeix estar constantment a l'aguait, la necessitat d'innovar en un sector en evolució constant, l'acceleració de la digitalització i el comerç electrònic, l'acomodament al marc de regulació canviant i la creixent dificultat de trobar personal qualificat en el mercat laboral. Tot això succeeix en un context globalitzat, caracteritzat per una incertesa constant. No existeix una solució única que pugui abordar tots aquests reptes de manera definitiva. No obstant això, el Grup Espigol està compromès a respondre ràpidament als canvis i ajustar la nostra estratègia segons les circumstàncies del moment. Aquesta flexibilitat ens permet ser proactius enfront dels reptes i aprofitar les oportunitats emergents.

- Quins són els plans de futur per seguir millorant i creixent en el mercat?

- Consolidar el nostre creixement a la província de Girona, invertir en tecnologia i digitalització, estar al corrent de les tendències i canvis que ens poden afectar, promoure la sostenibilitat mitjançant els nostres productes (vehicles híbrids i elèctrics) i els nostres serveis de motosharing i carsharing per a la mobilitat sostenible compartida, establir col·laboracions estratègiques amb altres empreses del nostre ecosistema de mobilitat, i, sobretot, seguir treballant per garantir la satisfacció i l'experiència del client.

- En un mercat competitiu, quin considera que és el factor diferenciador clau que distingeix el Grup Espigol i en aquest cas, Intercargirona d'altres concessionaris?

- En un mercat altament competitiu, el Grup Espigol es destaca clarament per la seva aposta en l'experiència del client com a factor diferencial. Aquesta filosofia és el nucli central de la nostra estratègia empresarial. Dediquem tots els nostres esforços a la millora constant de l'experiència del client, ja que creiem fermament que aquesta és la via per aconseguir la fidelització del client. Cada interacció amb els nostres clients és una oportunitat per superar les seves expectatives, oferint un servei personalitzat, atent i de la màxima qualitat. Aquest compromís amb l'experiència del client ens impulsa a mantenir-nos a l'avantguarda de la indústria i a seguir construint relacions de confiança i duradores amb aquells que trien el Grup Espigol, i en aquest cas a Intercargirona, per la seva experiència de mobilitat.

- A més de l'enfocament en el client, hi ha altres valors o principis que guien les accions del Grup Espigol i Intercargirona en el seu dia a dia?

- A més de l'experiència del client, considerem altres valors fonamentals com a pilars de la nostra identitat empresarial. La transparència, l'ètica empresarial i una cultura empresarial positiva són aspectes que tenim profundament arrelats a la nostra manera de fer les coses. Ens assegurem que les transaccions amb els nostres clients siguin sempre transparents i ètiques, prioritzant la integritat en tot moment. Alhora, ens comprometem a crear un entorn de treball inspirador i agradable per al nostre personal, ja que creiem que una cultura positiva és fonamental per estimular la creativitat i el compromís dels nostres treballadors. Aquesta combinació de valors no només defineix la nostra empresa, sinó que també contribueix a establir relacions de confiança amb els clients i a mantenir un equip motivat i dedicat.

- Finalment, quin missatge li agradaria transmetre als seus clients i a aquells que encara no coneixen Grup Espigol sobre l'experiència que poden esperar en visitar Intercargirona?

- El missatge que volem transmetre és contundent: la satisfacció dels nostres clients és la nostra màxima prioritat i, amb determinació i dedicació, treballem cada dia per demostrar-ho.