D’aquí a sis anys complirà el seu centenari. Montepio Girona és un exemple d’arrelament a les comarques gironines i un dels seus grans valors és la fidelitat dels mutualistes. El reconeixe-ment a la seva trajectòria se l’ha guanyat per la qualitat del seu equip humà i per disposar d’un quadre mèdic assistencial de primera línia.

Montepio Girona es va fundar el 1929, aviat farà 100 anys, i sempre arrelat amb la seva seu social a la ciutat de Girona...

Va néixer en el món de l’automoció, en concret, dels xòfers professionals que no tenien cap mena de cobertura. L’any 1929, es van unir com a mutualitat per cobrir unes prestacions i necessitats bàsiques de salut i assistència jurídica. En cas d’accident o malaltia, també s’ajudava a la seva família. L’objectiu ha estat sempre social i gestionat pels propis socis. S’ha anat transformant i ampliant a tota la societat gironina i ens hem especialitzat en cuidar la salut. Vull manifestar el nostre agraïment i posar en valor la feina feta per totes les juntes directives que ens han precedit.

Són líders en assegurances de salut privada a Girona. Com ho han aconseguit?

Bàsicament, ens fonamentem en tres pilars: el primer, els nostres mutualistes. El segon, el nostre excel·lent equip humà: gerent, caps i integrants dels diferents equips, disposem d’una estructura empresarial molt sòlida per poder competir amb les companyies mercantilistes. El tercer pilar són els nostres metges, clíniques, hospitals i tots els serveis assistencials. Us convido a visitar la nostra web per tal que coneixeu tots els detalls. Nosaltres ocupem la vicepresidència de la Federació Catalana de Mutualitats una entitat que ens representa davant l’administració i que fa una tasca d’assessorament i defensa del mutualisme català, seguint aquest esperit mutual ens vàrem fusionar amb la mutualitat de Germans Sàbat especialistes amb la pòlissa de decessos i ara l’oferim com a nou servei. També som referència gironina com a centre de reconeixement mèdic per l’expedició de certificats pel permís de conduir. El centre està obert a tot el públic i és gratuït pels nostres assegurats. També expedim altres tipus de certificats d’aptitud.

El reconeixement mèdic, per tant, és molt important.

Sí, i això no es fa en dos dies. Tenim tot un pòsit creat amb els anys. Ens hem mantingut líders a Girona perquè tenim una relació molt propera amb metges, clíniques i ens consideren la millor asseguradora de salut, tal com ho va confirmar un estudi fet pel col·legi de metges. Això ens incorpora un valor afegit molt important. Disposem, al costat de la seu central, d’un centre mèdic propi: Giromèdic. Oferim una assistència molt personalitzada de medicina general i especialitats. Ens assisteixen uns metges i infermeres de referència molt bons i que fa molt temps que els tenim.

Aquest valor humà és el que apliquen per lluitar amb la competència?

La diferència principal i de la qual estem orgullosos és precisament això, no som una companyia d’assegurances en la que tenim clients. Nosaltres tenim mutualistes. El concepte canvia molt i això ha modelat el nostre tarannà que és molt simple: tens el Montepio Girona per ajudar-te. Hi ha un detall fonamental que a vegades s’oblida: econòmicament, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, les asseguradores mercantilistes reparteixen els beneficis als accionistes. El Montepio reverteix els beneficis a la pròpia mutualitat.

Què vol ser el Montepio Girona a les comarques gironines?

Volem mantenir aquest gironisme de les nostres comarques, aquest estil diferencial gironí de proximitat entre nosaltres, de treball persistent i innovador, i per això un dels objectius és seguir incorporant les eines i els mitjans més moderns per ser líders a les comarques gironines. Cada any, lliurem uns reconeixements als mutualistes que compleixen 50 anys a la mutualitat i en cada edició s’ajunten tres generacions, avis, pares i nets. El nostre mutualista rep un tracte molt proper, podem dir amb tota certesa, que el Montepio és un quilòmetre zero de les assegurances de salut.

Quin camí seguiran els pròxims anys?

El nostre camí és la innovació i volem intensificar la nostra presència en totes les comarques gironines, ara tenim unes delegacions permanents a Banyoles i Figueres que donen molt bon servei al Pla de l’Estany i a l’Alt Empordà. Un repte important en què treballem és incorporar unes eines de gestió i de serveis que puguin atraure el jovent. Anem millorant i ampliant els nostres productes: assistència sanitària, en viatge, jurídica pòlissa dental, decessos. Ara estem treballant per ampliar la nostra assistència mèdica telefònica incorporant la videoconsulta i el xat. La nova app del mutualista li facilitarà tota la informació de l’ajuda a la cobertura. Com a resum, volem crear un concepte actual de mutualitat tenint com a base els valors arrelats. Permeteu-me, col·loquialment, presumir de que el Montepio a Girona està de moda.

Tenen alguna campanya trencadora per a final d’any. Què és això dels 4 Rius, 4 Cantons, 4 Quotes?

És una campanya per captar nous socis afavorint a les famílies, un àmbit al qual ens volem dirigir. Els hi donem l’oportunitat per començar amb nosaltres i oferir-los durant molt temps una estima mútua. Per això aquest passadís d’entrada i lligar-ho amb aquest gironisme dels 4 Rius i els 4 Cantons.