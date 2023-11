Intercargirona, el nou concessionari Renault oficial a Fornells de la Selva i Figueres, ha tornat a sorprendre als seus clients amb una inesperada promoció Renault de temporada. A partir del proper 15 de novembre*, tots els clients que acudeixin al taller per realitzar el manteniment del seu vehicle rebran una panera de Nadal com a regal de la companyia.

La iniciativa té com a objectiu no només premiar la fidelitat dels clients, sinó també difondre l'esperit nadalenc i la importància de la generositat i la solidaritat en aquesta època de l'any. Amb aquesta acció la concessió busca expressar la seva gratitud cap als seus clients per la confiança que han dipositat en la marca Renault.

Aquesta promoció nadalenca ha generat un gran entusiasme entre els usuaris de vehicles Renault de la zona. Molts ja estan planificant les seves visites al taller per aprofitar aquesta oportunitat única d'obtenir una panera de Nadal amb productes de qualitat.

Ja ho saps, si tens previst realitzar el manteniment del teu vehicle i vols gaudir d'una panera de Nadal plena de deliciosos productes, no dubtis a agafar una cita al taller d'Intercargirona a partir del 15 de novembre.

No només sortiràs amb el teu cotxe a punt per a les festes, sinó que també portaràs a casa un regal sorpresa que farà brillar el teu Nadal. Pots demanar la teva cita al taller aquí.

*Promoció vàlida fins al 31/12/2023 i fins a fi d'existències.