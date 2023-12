El Grup Espígol, que representa marques com Nissan, Toyota, Lexus, Infiniti, Maxus, Silence, Zero i King Tony, ha aconseguit consolidar-se com una presència destacada en el món de l'automoció a les comarques gironines. La seva adquisició més recent va ser fa un any, amb Intercargirona prenent el relleu de Renault Group a Fornells de la Selva i Figueres.

El nom d'Intercargirona ressona cada vegada amb més força a la província, ja que ha augmentat la seva presència de marca convertint-se en patrocinador d'esdeveniments i actors locals molt coneguts. Alguns exemples són el Tennis Girona, el Festival Tempo, o la Cursa del Carrer Nou. Robert Espígol, fill del fundador de l'empresa familiar gironina, destaca els reptes actuals del mercat en un sector en constant evolució, on és necessari innovar i adaptar-se a la creixent digitalització, tot dins d'un marc global incert. Espígol confirma que el grup respon amb agilitat als canvis i ajusta la seva estratègia segons les circumstàncies: "La nostra màxima prioritat és la satisfacció dels clients". Intercargirona, sota el paraigües del Grup Espígol, treballa cada dia per superar les expectatives dels seus clients, proporcionant un servei personalitzat, atent i de màxima qualitat. En línia amb els valors del grup: transparència, ètica empresarial i cultura positiva, el nou concessionari Renault a Girona es consolida com a referent en el món automobilístic de la regió, establint relacions de confiança que tenen com a objectiu fidelitzar els amants de Renault i Dacia de la província.