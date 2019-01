Can Mario de Palafrugell acull la reflexió d´Ernesto Ventós sobre la societat líquida

Seguint la metàfora de la liquiditat del pensador polonès Zygmunt Bauman, els individus han aconseguit desprendre's dels patrons i les estructures convencionals que els sostenien i construeixen un bastió propi des del qual s'atansen al món.

Aquest és un dels fenòmens que vol posar de manifest l'exposició La identitat perduda. El rostre, colección olorVISUAL, que parteix del fons d'art del perfumista i col·leccionista Ernesto Ventós (Barcelona, 1945), i que demà dissabte quedarà inaugurada al Museu Can Màrio de Palafrugell, on es podrà visitar fins el 19 de maig.

Natàlia Chocarro, adjunta de direcció d'art de la Fundació Vila Casas, i Cristina Agàpito, directora-conservadora de la colección olorVISUAL d'Ernesto Ventós, són les comissàries d'una exposició que reflexiona entorn del rostre a partir d'una cinquantena d'obres d'artistes rellevants de l'art contemporani actual.

El discurs de l'exposició es reforça amb un flascó que conté una fragància formulada per Ernesto Ventós per a l'ocasió, i que acompanya cadascun dels àmbits de la mostra.

Segons les comissàries de l'exposició, la solitud a la qual s'exposa el ciutadà d'avui «reverbera en una individualitat extrema que habita en les múltiples identitats que la conformen».

A més, en la interacció social a la qual ens veiem sotmesos avui, en la societat de la imatge i del consum –l'era tecnològica–, «la substitució del rostre per la màscara o, inclús, per les màscares, on no hi ha cap intimitat a amagar, provoquen en l'individu un sentiment de desassossec emocional que culmina en una dissipació de la identitat».

D'altra banda, paral·lelament a aquesta exposició, en quedarà inaugurada una altra de format més petit, dedicada a l'artista empordanès Carles Bros.

Titulada Fes punta al llapis, aquesta mostra, que ja es va veure a Can Framis, seu barcelonina de la Fundació Vila Casas, s'ubica a la Sala Empordà del Museu Can Mario de Palafrugell.

Bros, conegut pel mural de peixos que va pintar a l'espigó de Llançà, manifesta de manera transversal la importància del grafit, de l'escriptura i de l'acció de fer punta al llapis com a sinònim d'engendrar noves idees.

«Idees meditades que es materialitzen en una execució ràpida, enèrgica, i on el procés manual juga un paper fonamental», indica la Fundació Vila Casas en el dossier de la nova temporada d'exposicions.

La inauguració d'ambdues exposicions tindrà lloc demà dissabte a les 19.30 hores.