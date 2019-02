Ilegales, la nova banda d'Amparo Llanos i Dead Bronco, caps de cartell de l'In-Somni

La històrica banda de rock Ilegales, els bascos Dead Bronco, la nova formació de l'ex-Dover Amparo Llanos, New Day, i els barcelonins The Lizards actuaran en el Festival In-somni, que se celebrarà a Girona, Salt i Bescanó entre el 6 i el 9 de juny. Aquests són els primers artistes que confirma l'organització del certamen, que properament farà públiques la resta de propostes que formaran el cartell de la seva setzena edició.

Ilegales farà el 8 de juny a La Mirona de Salt la seva única actuació a Catalunya per presentar-hi el seu últim disc, Rebelión, que quan es va publicar (finals de 2018) es va situar entre els més venuts a l'Estat espanyol. La banda asturiana liderada per l'incombustible Jorge Martínez va iniciar la seva carrera l'any 1983, amb un disc homònim al qual seguirien els emblemàtics Agotados de esperar el fin (1984) i Todos están muertos (1985), que els consolidarien en el panorama del rock de l'època amb unes cançons crues i directes que parlaven de violència i desencant, amb tocs d'humor negre. Des de llavors s'han mantingut en actiu, amb alts i baixos i canvis diversos de formació, encara que Jorge Martínez sempre ha estat sempre al capdavant de la banda i n'és, per la seva personalitat i actitud, l'ànima absoluta.

També té molta història al darrere Amparo Llanos, que amb la seva germana Cristina van crear l'any 1992 la popular banda Dover, que va estar en actiu fins al 2016. La guitarrista madrilenya té ara un nou grup, New Day, que actuarà el 8 de juny, també a La Mirona, en una vetllada del festival In-Somni que també comptarà amb la presència dels bascos Dead Bronco i dels barcelonins The Lizards.

Sobre Dead Bronco, els organitzadors del festival gironí recorden que el seu últim disc, Driven by frustration, va ser escollit per la revista Mondo Sonoro com el millor de 2018 d'americana/folk. «La fúria desfermada dels Dead Bronco veu d'una proposta basada en la música d'arrels nord-americanes; bluegrass, hilbilly, rockabilly, country, folk i un toc punk», asseguren des d'In-Somni.

Pel que fa a The Lizards, expliquen que es tracta d'un «power trio de Barcelona creat el 2007. La seva música es caracteritza per tornades enganxoses i un contundent so que beu d'in?uències com Motörhead o Mis?ts, etc».

L'organització del festival també ha anunciat que ja es poden adquirir les entrades per a aquestes dos concerts i també els abonaments per a tot el festival, que costaran 29 euros si es compren de manera anticipada, i 40 a la taquilla.