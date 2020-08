El grup Organic Ensemblé enceta demà el festival de jazz d'Empuriabrava

La formació Organic Ensemblé donarà el tret de sortida, demà dijous, a la quarta edició del festival Jazz a Empuriabrava. Enguany, les circumstàncies han fet que els concerts es traslladin a l'escenari de la platja d'Empuriabrava, un espai a l'aire lliure «que permet mantenir més distància entre el públic», segons explica l'organització. Els concerts es portaran a terme els dies 13, 20 i 27 d'agost a les 22 h, i acolliran tres generacions de músics locals.

Reunits per a l'ocasió, Organic Ensemblé és un quintet especialitzat en la música swing. Liderats per Benjamín León (orgue hammond), la banda la completen bateria, guitarra, saxo i trompeta. La seva proposta beu tant del jazz com del blues amb un repertori basat en temes de Milt Buckner, Wild Bill Davis o Jimmy Smith, entre d'altres.

El segon concert tindrà lloc dijous 20 d'agost i anirà a càrrec de la Barcelona Jazz Orquestra (BJO). Considerada com una de les grans Big Bands d'Europa, la BJO ha actuat amb figures cèlebres com Benny Golson, Phil Woods, Jon Faddis, Frank Wess i ha participat a festivals europeus de renom com San Sebastián, Bayonne, Ramatuelle, Marciac o al Lincoln Center de Nova York.

Per últim, Las Niñas de Barcelona tancaran el Festival el dia 27 d'agost. El sextet està format per un joves multiinstrumentistes, amb una base rítmica de piano, bateria i contrabaix, i tres vents (saxo, trombó i flauta). La seva proposta gira al voltant de la Bossa Nova i els clàssics del jazz.